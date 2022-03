Carl Philip et Sofia de Suède de sortie avec leur fils Alexander (5 ans), joyeux trublion

Un petit prince suédois de 5 ans a fait une sortie remarquée le 4 mars ! Le prince Carl Philip de Suède et son épouse la princesse Sofia étaient en effet accompagnés de leur fils aîné, le prince Alexander, pour prendre part aux célébrations du 100e anniversaire de l'événement de ski de fond Vasaloppet à l'église de Mora, en Suède. Une soirée durant laquelle le garçonnet s'est montré taquin, lui qui était si discret jusqu'alors.

Le sourire aux lèvres, le prince Alexander est arrivé à l'église main dans la main avec sa mère. Pour cette nouvelle soirée hivernale, la princesse Sofia avait misé sur la chaleur d'un manteau en peau lainée de la marque Stand Studio et d'un pull torsadé Andiata, accompagnés d'un élégant pantalon large couleur vert d'eau. Côté beauté, la jolie brune de 37 ans avait délaissé son étonnante frange droite, inaugurée en janvier dernier, pour une frange rideau dégageant ses beaux yeux bleus.

Le prince Carl Philip, son épouse et leur petit garçon ont ensuite pris place dans l'édifice religieux et profité d'un concert en présence de quelques convives. Mais difficile pour le prince Alexander de tenir en place ! Après avoir affiché son sourire espiègles aux photographes, le garçonnet s'est occupé un temps avec le programme de la soirée, avant de finir sur les genoux de sa mère (voir diaporama). Alexander avait donc ses deux parents rien que pour lui, puisque ses frères, le prince Gabriel (4 ans) et le prince Julian (bientôt 1 an), étaient restés à la maison.