Sofia de Suède audacieuse : la princesse dévoile une étonnante frange rideau...

Le couple princier a fait une sortie remarquée lundi soir à Stockholm ! Le 10 janvier 2022, à l'occasion du 100e anniversaire de la démocratie en Suède, le prince Carl Philip et son épouse la princesse Sofia étaient sur leur trente-et-un. Le couple a laissé ses trois garçons à la maison le temps d'une soirée tapis rouge. De quoi combler l'absence remarquée du reste de la famille royale suédoise, en grande partie contaminée par le coronavirus...

On pensait que cet essai capillaire était derrière elle, après une première tentative mitigée l'été dernier... Finalement, la princesse Sofia s'essaye une fois encore à la frange. Lundi soir, au bras de son époux, l'ex-mannequin de 37 ans est apparu avec une épaisse frange rideau, soulignée par une queue de cheval. Aussi audacieuse soit-elle, cette coiffure dissimule malheureusement ses jolis yeux bleus...

Pour compléter son look, la mère des princes Alexander, Gabriel (5 et 4 ans) et Julian (10 mois) avait choisi une nouvelle robe Dorothee Schumacher et une pochette Bottega Veneta. Elle aussi adepte du recyclage de tenue, elle a ressorti sa paire d'escarpins Manolo Blahnik - les mêmes qu'une certaine Carrie Bradshaw, de la série Sex and The City - et ses larges boucles d'oreilles de la marque Raven Jewellery.