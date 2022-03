Diaporama Carl Philip et Sofia de Suède de sortie avec leur fils Alexander (5 ans), joyeux trublion

19 / 25

Le prince Carl Philip et la princesse Sofia (Hellqvist) de Suède, le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, le roi Carl XVI Gustav et la reine Silvia de Suède, le prince Daniel et la princesse Victoria de Suède - Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne assistent au dîner de gala donné en leur honneur par le roi Carl XVI Gustav et la reine Silvia de Suède au palais royal à Stockholm, le 24 novembre 2021.