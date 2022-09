Victoria de Suède : Son mariage avec le prince Daniel marqué par un drame ? Révélations

Le 19 juin 2010, le peuple suédois attendait avec impatience l'un des plus grands événements nationaux depuis longtemps : le mariage de la princesse héritière Victoria de Suède avec Daniel Westling (désormais appelé le prince Daniel). Le jour j, ce sont des centaines de milliers de personnes qui ont afflué dans les rues de Stockholm pour assister à cette union. Les célébrations s'étaient alors déroulées comme prévu. Du moins, c'était ce que l'on pensait avant que le chef de la police suédoise Michael Fetz, avec l'aide de l'écrivain Niclas Andersson, ne publie un nouveau livre dans lequel il raconte le drame qui a failli se produire ce jour-là, alors qu'il était chargé de la sécurité.

"Tout à coup, j'ai vu sur un écran qu'il y avait une image en noir et blanc d'un petit avion. J'ai juste pensé: 'Qu'est-ce que c'est? Cela ne correspond pas à mon image de ce à quoi cela devrait ressembler. Donc j'ai d'abord cru que certains policiers avaient mis un vieux film d'avion des années 50 puisque tout allait si bien. C'était ma première pensée. Cependant, je me suis vite rendu compte que c'était pour de vrai. Un avion se dirigeait droit vers le cortège, malgré le fait que tout l'espace aérien était interdit de voyager" a-t-il révélé, de quoi donner froid dans le dos.

Cela aurait été une tragédie

Plus de peur que de mal finalement puisque cet avion a fini par changer sa trajectoire. "Il s'est avéré que c'était une personne tout à fait ordinaire, qui avait raté le fait qu'il y avait un mariage et un espace aérien interdit. Mais cela était sur le point de se terminer en tragédie, et cela aurait été une tragédie, peu importe ce que nous avions fait" a précisé le chef de police. Malgré une grosse frayeur en interne, le problème a vite été réglé ce qui explique donc pourquoi le mariage de la princesse Victoria a pu se dérouler dans de parfaites conditions, avant que le couple ne s'envole pour leur lune de miel à Bora-Bora.

Pour rappel, la princesse Victoria est en couple depuis 2002 avec le prince Daniel, qui est en réalité son ancien coach sportif. Ils sont ensemble parents de la princesse héritière Estelle (10 ans) et du prince Oscar (6 ans). En février dernier, les deux tourtereaux mettaient fin sur les réseaux sociaux aux rumeurs concernant leur potentiel divorce.