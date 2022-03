Victoria de Suède grandiose : nouveaux portraits officiels en famille, avec diadèmes et robes de soirée

Tous les membres de la famille royale suédoise - ou presque - ont eu droit à de nouveaux portraits officiels. Le 29 mars 2022, la cour a entièrement mis à jour son site officiel avec de nouvelles photos du roi Carl XVI Gustaf, de son épouse la reine Silvia et de leurs héritiers. L'occasion de découvrir le clan en tenues d'apparat, avec tiares et robes de gala.

Le couple souverain, ses enfants et petits-enfants ont d'abord pris la pose en famille dans un salon du palais royal : Carl Gustav et Silvia de Suède sont assis au premier plan, avec leur fille et héritière la princesse Victoria (en robe rose By Malina), qui tient la main de son fils le prince Oscar (6 ans). Derrière, se tiennent le mari de cette dernière, le prince Daniel, et leur fille aînée la princesse Estelle (10 ans, deuxième dans l'ordre de succession au trône). La princesse Madeleine de Suède (en robe plissée rose Valentino), son frère le prince Carl Philip et son épouse la princesse Sofia (en robe bleue Stenströms) viennent compléter le portrait réalisé par la photographe Linda Broström (voir diaporama).

Viennent ensuite les portraits individuels. Pour l'occasion, la princesse Victoria a ressorti sa robe de soirée H&M Conscious, qu'elle a déjà portée à plusieurs reprises lors d'événements officiels. En revanche, elle a ressorti son diadème napoléonien au motif végétal en acier taillé de manière à reproduire la brillance de pierres précieuses. Un bijoux qui appartient à la Cour et qu'elle ne porte que très rarement, comme lors de la cérémonie du Prix Nobel en 2016 et 2010.

Quelques membres brillent par leur absence

De son côté, sa soeur la princesse Madeleine a ressorti sa robe fleurie Ida Sjöstedt et sa Modern Fringe Tiara en diamants, celle-là même qu'elle a portée pour son mariage princier avec Christopher O'Neill en 2013. Ce dernier brille d'ailleurs par son absence sur ces nouveaux portraits officiels... Peut-être est-il resté à Miami, où ils vivent avec Madeleine et leurs trois enfants : la princesse Leonore (8 ans), le prince Nicolas (6 ans) et la princesse Adrienne (4 ans).

Enfin, la princesse Sofia a également misé sur des valeurs sûres. L'épouse du prince Carl Philip a ressorti sa robe brodée Alexis et sa tiare Palmette en diamants, qu'elle porte généralement pour les grandes occasions. En revanche, les trois enfants du couple, le prince Alexander (bientôt 6 ans), le prince Gabriel (4 ans) et le prince Julian (1 an), ont étonnement manqué cette séance photo en famille.

S'affichant uni et tout sourire sur ces photos, le clan fait presque oublier les douloureuses rumeurs de divorce que la princesse Victoria et son mari le prince Daniel ont essuyées en début d'année...