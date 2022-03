Victoria de Suède de sortie en famille : Estelle et Oscar adorables en maîtres d'oeuvre sur un chantier !

A 10 et 6 ans, la princesse Estelle et son petit frère le prince Oscar de Suède sont déjà sur le terrain, en représentation ! Le 8 mars 2022, la princesse héritière Victoria et son mari le prince Daniel ont en effet embarqué leurs deux enfants avec eux pour une visite officielle dans Stockholm. La petite famille est allée voir l'avancement de la construction d'une nouvelle écluse.

Casque sur la tête, gilet fluo sur le dos et lunettes de protection sur le nez, Estelle et Oscar ont semblé amusés - et impressionnés ! - par cette visite de chantier avec papa et maman. La curiosité était au rendez-vous puisque cette nouvelle écluse portera le nom de Victoria, la future reine de Suède. Sur Instagram, la Cour suédoise a fait un petit rappel historique quant à ce projet d'envergure : "En 1642, la première écluse entre Södermalm et la vieille ville, l'écluse de la reine Kristina, a été ouverte. Depuis lors, l'écluse a été reconstruite plusieurs fois en raison de conditions modifiées. La nouvelle écluse Victoria, qui porte le nom de la princesse héritière, assurera principalement l'accès à l'eau potable et gérera les risques accrus d'inondation et les débits d'eau élevés."

Rares sont les fois où Estelle et Oscar accompagnent leurs parents dans leurs nombreux engagements officiels. Cette joyeuse sortie à quatre fait presque oublier les vives rumeurs de divorce essuyées par Victoria et son mari en début d'année. Témoignages d'"amis" et garde du corps à l'appui, le média suédois Stoppa Pressarna martelle que le couple est au bord du divorce, au point d'avoir entamé une thérapie conjugale. Les parents de la princesse Victoria, le roi Carl XVI Gustaf et son épouse la reine Sofia, seraient même au courant... Pourtant, les démentis ont été on ne peut plus fermes.