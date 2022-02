Victoria de Suède tourmentée : face aux rumeurs de divorce, sortie remarquée avec le prince Daniel

Tentant tant bien que mal de laisser les rumeurs de divorce derrière eux, la princesse Victoria de Suède et son mari le prince Daniel reprennent le cours de leurs activités royales. Jeudi 24 février 2022, le couple a fait une sortie remarquée à Stockholm. L'héritière au trône et son époux ont rendu visite à l'Institut suédois d'études politiques européennes.

Affichant toujours son plus beau sourire lors de ses sorties officielles, l'incontournable mine réjouie de la princesse Victoria s'est faite plus discrète jeudi... Le ton avait même l'air très sérieux lors de ses quelques échanges avec le prince Daniel (voir diaporama). Il faut dire que ces dernières semaines ont été éprouvantes pour le couple, en proie à de vives rumeurs de séparation. Depuis le début d'année, témoignages d'"amis" et garde du corps à l'appui, le média suédois Stoppa Pressarna martelle que les parents de la princesse Estelle (10 ans) et du prince Oscar (bientôt 6 ans) sont au bord du divorce, au point d'avoir entamé une thérapie conjugale. Les parents de la princesse Victoria, le roi Carl XVI Gustaf et son épouse la reine Sofia, seraient même au courant... Pourtant, les démentis ont été on ne peut plus fermes.

"Nous pouvons clairement nier l'information selon laquelle le couple héritier divorce. Il n'y a pas de divorce", a d'abord répondu la porte-parole de la Cour royale, Margaretha Thorgren début février. Mais cela n'a pas suffit. Victoria et Daniel ont été contraints de sortir du silence et de répondre en personne à ces ragots : "Des allégations se répandent au sujet d'une trahison dans notre mariage et d'un divorce imminent. Normalement, nous ne commentons pas les rumeurs et les spéculations. Mais afin de protéger notre famille, nous voulons qu'il soit clair, une fois pour toutes, que les rumeurs qui se répandent sont totalement infondées", ont-ils fait savoir le 19 février dernier. Pourvu que ces rumeurs n'aient pas entaché l'anniversaire de l'adorable princesse Estelle, qui fait bonne figure sur son nouveau portrait officiel célébrant ses 10 ans.

Pour rappel, la princesse Victoria a commencé à fréquenter Daniel Westling, son ancien coach sportif, en 2002. Les fiançailles du couple avaient été annoncées par le palais royal en 2009 et un fastueux mariage avait été célébré à Stockholm le 19 juin 2010.