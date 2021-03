Victoria de Suède : Tiare moderne et robe H&M, la princesse en fête au palais

La marque H&M peut compter sur une ambassadrice de choix pour promouvoir ses créations éco-responsables ! Récompensée du prix de la personnalité hétéro de l'année 2021 par le magazine LGBT scandinave QX, la princesse Victoria a en effet misé sur une robe de la marque H&M, issue de sa ligne Conscious. Un look que l'héritière au trône de Suède a fièrement affiché lors d'une séance photo organisée chez elle, au palais Haga, dans le nord de Stockholm.

En lieu et place du traditionnel Gay Gala organisé chaque année par le magazine QX, annulé en raison de la pandémie de coronavirus, la princesse Victoria a célébré son prix en prenant la pose depuis chez elle, avec son chien Rio. Tout sourire dans sa robe H&M, la Suédoise de 42 ans a complété son look d'un élégant bijoux de tête : une tiare en argent, perles et quartz baptisée Nocturnal Creatures (3300 euros) par la jeune créatrice Maria Nilsdotter, dont l'atelier est installé à Stockholm. Non seulement la princesse soutient l'empire suédois H&M, mais elle encourage également la jeune création locale !

Ce n'est pas la première fois que la mère d'Estelle et Oscar (9 et 5 ans) mise sur un vêtement griffé H&M pour un événement officiel. On peut même dire que l'héritière du roi Carl XVI Gustaf est une habituée de la marque : en 2018 déjà, c'était vêtue d'une robe fleurie H&M dessinée par le créateur Erdem qu'elle s'était illustrée à la cérémonie des Stockholm Water Price Prize (voir diaporama). Puis elle avait enfilé une éclatante robe de soirée H&M en 2016 pour la céréromie du Prix Nobel. Avant ça, en 2015, c'était vêtue d'une robe H&M Conscious qu'elle avait pris part au mariage de son frère le prince Carl Philip avec Sofia Hellqvist.