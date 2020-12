Victoria de Suède : C'est déjà Noël au château avec Estelle et Oscar, adorable Gingerbread

Que la saison du glögg et du pepparkakor commence ! Le décompte des jours jusqu'à Noël est une chose sérieuse en Suède, puisque la tradition du Premier dimanche de l'Avent est encore très suivie, y compris par la famille royale. Le 29 novembre 2020, la princesse Victoria et son mari le prince Daniel se sont retrouvés devant un feu de cheminée pour allumer la première des quatre bougies de l'avent. Leurs deux enfants, la princesse Estelle (8 ans) et le prince Oscar (4 ans) étaient bien sûr présents, au même titre que Rio, l'adorable cavoodle qui a rejoint la famille en mai dernier.

"Aujourd'hui est le Premier dimanche de l'Avent. L'avent signifie l'arrivée et l'espoir, choses qui semblent particulièrement importantes cette année", a déclaré la princesse héritière de 43 ans dans une chaleureuse vidéo dévoilée sur le compte Instagram de la cour suédoise. Une scène digne d'un conte de Noël, filmée au Château de Haga. "Nous vous souhaitons à tous un joyeux Premier dimanche de l'Avent !", a ajouté la princesse Estelle, ravissante avec ses tresses et sa robe de velours vert sapin.