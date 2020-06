Princesse Victoria: Guide touristique d'un jour, Estelle et Oscar lookés terroir

Le pari pris par la Suède face à la propagation du coronavirus au cours du printemps s'est avéré perdant : en décidant d'en appeler à la responsabilité individuelle de ses citoyens plutôt que d'imposer des mesures restrictives, le pays scandinave de quelque 10 millions d'habitants s'est retrouvé avec un tribut payé à la maladie (41 000 cas de maladie Covid-19 et 4 562 décès) bien plus lourd que ses voisins nordiques. Assailli de critiques, le gouvernement s'efforce à présent de contrôler le taux d'infection dans le pays, proposant depuis quelques jours des tests de dépistage gratuits à toute personne présentant des symptômes du nouveau coronavirus, tandis que des restrictions de déplacement sont en vigueur jusqu'au 13 juin. "La situation est toujours grave. Cette annonce ne signifie pas que le danger est passé. Elle ne signifie pas que la vie revient à la normale", a ainsi indiqué cette semaine le Premier ministre Stefan Löfven lors d'une conférence de presse.

Inédit : la princesse Victoria fait visiter le palais royal !

Autant dire que la fête nationale suédoise, samedi 6 juin 2020, était tout sauf normale. Ce qui n'a pas empêché la famille du roi Carl XVI Gustaf de trouver une manière conviviale de la célébrer : la princesse héritière Victoria s'est ainsi muée en guide touristique afin de proposer une copieuse visite virtuelle du palais royal à Stockholm, habile initiative pour remplacer la journée portes ouvertes traditionnellement organisée le 6 juin. D'ordinaire, pour cette unique journée où le coeur de la monarchie est accessible aux visiteurs, le public se rassemble de bon matin sur le parvis où, année après année, des membres de la famille royale (souvent Victoria, son mari Daniel et leurs enfants, mais parfois aussi le prince Carl Philip et la princesse Sofia) s'avancent pour communier dans une ambiance bon enfant et déclarer les portes du palais officiellement ouvertes.

Comme pour imiter le rituel habituel, la cour suédoise a dévoilé heure par heure les différentes visites (visibles dans notre diaporama) animées par la princesse Victoria, vêtue de la robe traditionnelle aux couleurs nationales et accompagnée du conservateur du musée royal, Per Sjödahl. A 10 heures, il était possible de pénétrer avec elle dans la salle à manger de Lovisa Ulrika de Prusse (reine consort de Suède au XVIIIe siècle), à 11 heures d'arpenter la galerie Bernadotte et d'observer les portraits de la dynastie qui ornent ses murs, à 12 heures de découvrir la salle du conseil, qui servit aussi bien de salle d'audience que de salle à manger, à 13 heures de prendre la mesure de la galerie de Karl XI, l'une des pièces les plus impressionnantes du palais, qui accueille des dîners d'Etat, et enfin à 14 heures de prendre l'air dans Logarden, le joli jardin qui donne sur l'Est et qui a été l'un des décors des mariages royaux des trois enfants du roi Carl XVI Gustaf de Suède (Victoria en 2010, Madeleine en 2013 et Carl Philip en 2015).

Estelle et Oscar, petites vedettes stylées

A la veille de la fête nationale, les enfants de la princesse Victoria et du prince Daniel s'étaient joints à eux pour lancer les festivités, apparaissant dans de nouvelles images officielles vêtus des tenues traditionnelles de leurs duchés respectifs : la princesse Estelle, 8 ans et qui semble avoir connu en quelques mois une sacrée poussée de croissance, portait ainsi ses habits de duchesse d'Östergötland, une robe à rayures de la paroisse de Skedevi, tandis que le prince Oscar, 4 ans, duc de Scanie, arbore un costume traditionnel d'Ingelstad. Frère et soeur affichent une fois encore leur complicité dans une charmante photo prise au cours de cette séance réalisée dans le jardin du palais royal à Stockholm. La princesse Victoria, duchesse de Västergötland, apparaît quant à elle, dans une photo de la famille au complet, en "vadsbod".

Le jour J, Estelle avait cette fois passé la robe aux couleurs du drapeau tandis que son petit frère, la main dans la sienne, était fier comme artaban en costume pour une nouvelle séance photo.