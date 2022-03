Victoria de Suède en fête au palais : la princesse Estelle adorable... Oscar toujours boudeur

La famille royale de Suède multiplie les sorties ces derniers jours ! Samedi 12 avril 2022, la princesse Victoria était à l'honneur dans la cour du palais royal de Stockholm. Accompagnée de son mari le prince Daniel et de leurs deux enfants, la princesse Estelle (10 ans) et le prince Oscar (6 ans), l'héritière au trône a retrouvé une tradition suédoise mise entre parenthèses depuis deux ans : la fête célébrant chaque année le prénom Victoria.

A cause de la crise sanitaire, les célébrations avaient été annulées en 2020 et organisées en demi-teinte en 2021. C'est avec une joie manifeste que la princesse Victoria a renoué avec ce rendez-vous la mettant à l'honneur. La Suédoise de 44 ans est apparue radieuse face aux photographes et aux forces armées, entourée des siens. Tous les quatre étaient d'ailleurs parfaitement synchronisés dans leurs tenues hivernales grises ! Fidèles à eux-mêmes, la princesse Estelle a affiché son plus beau sourire, tandis que son petit frère Oscar a offert aux objectifs sa mine renfrognée (voir diaporama).

Le 8 mars déjà, parents et enfants avaient profité d'une joyeuse sortie à quatre en visitant la construction d'une nouvelle écluse à Stockholm. La petite famille fait décidément bonne figure après un début d'année compliqué... Il a en effet été affirmé que Victoria de Suède et son mari étaient au bord du divorce. Témoignages d'"amis" et garde du corps à l'appui, le média suédois Stoppa Pressarna martelle que le couple est en crise, au point d'avoir entamé une thérapie conjugale. Les parents de la princesse Victoria, le roi Carl XVI Gustaf et son épouse la reine Sofia, seraient même au courant... Pourtant, les démentis ont été on ne peut plus fermes.