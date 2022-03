Diaporama Victoria de Suède en fête au palais : la princesse Estelle adorable... Oscar toujours boudeur

La princesse Victoria de Suède, la princesse Estelle, le prince Oscar - La famille royale de Suède participe à la cérémonie "Princess Victoria name day" à Stockholm.

La princesse Victoria de Suède et le prince Daniel assistent à un concert caritatif pour les victimes de la guerre en Ukraine à Stockholm le 10 mars 2022.

La princesse Victoria, le prince Daniel, la princesse Estelle et le prince Oscar de Suède lors des célébrations de la fête de Victoria au palais de Solliden à Oeland, Suède, le 14 juillet 2021.

Le roi Carl XVI Gustav et la reine Silvia de Suède, La princesse Victoria et le prince Daniel de Suède prient pour la paix à l'Eglise du Palais royal à Stockholm, le 10 mars 2022.

La princesse Victoria de suède, le prince Daniel, le prince Oscar et la princesse Estelle - La famille royale suédoise au baptême du prince Julian, duc de Halland au château de Drottningholm sur l'île de Lovön à Ekero en Suède le 14 août 2021

La princesse Victoria de Suède et le prince Daniel visitent une école de commerce à Stockholm le 9 mars 2022

Le prince Daniel de Suède, la princeese Victoria et leurs enfants la princesse Estelle et le prince Oscar lors du match de football Suède Vs Kosovo (3-0) à Stockholm dans le cadre des éliminatoires pour la coupe du monde de football 2022