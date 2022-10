Diaporama : Victoria et Sofia de Suède : Robes impressionnantes et diadèmes de diamants, les princesses rayonnent ensemble

1 / 32 Victoria et Sofia de Suède : Robes impressionnantes et diadèmes de diamants, les princesses rayonnent ensemble

2 / 32 La princesse Victoria de Suède - Banquet d'état au palais royal de Stockholm en l'honneur de la famille royale des Pays-Bas.



© Purepeople BestImage

3 / 32 Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas avec le roi Carl XVI Gustav et la reine Silvia de Suède, la princesse Victoria et le prince Daniel de Suède avec leur fille la princesse Estelle de Suède - La famille royale de Suède accueille le roi Willem-Alexander et de la reine Maxima des Pays-Bas au palais royal de Stockholm, Suède © Purepeople BestImage

4 / 32 La reine Maxima des Pays-Bas - Banquet d'état au palais royal de Stockholm en l'honneur de la famille royale des Pays-Bas le le 11 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

5 / 32 Le roi Willem Alexander des Pays-Bas, la princesse Victoria de Suède - Banquet d'état au palais royal de Stockholm en l'honneur de la famille royale des Pays-Bas le le 11 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

6 / 32 Le roi Carl Gustav de Suède et la reine Silvia - Banquet d'état au palais royal de Stockholm en l'honneur de la famille royale des Pays-Bas le le 11 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

7 / 32 La princesse Victoria de Suède - Banquet d'état au palais royal de Stockholm en l'honneur de la famille royale des Pays-Bas le le 11 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

8 / 32 la princesse Victoria de Suède - Banquet d'état au palais royal de Stockholm en l'honneur de la famille royale des Pays-Bas le le 11 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

9 / 32 La reine Silvia de Suède - Banquet d'état au palais royal de Stockholm en l'honneur de la famille royale des Pays-Bas le le 11 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

10 / 32 La princesse Christina de Suède - Banquet d'état au palais royal de Stockholm en l'honneur de la famille royale des Pays-Bas le le 11 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

11 / 32 Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas avec la princesse Victoria et le prince Daniel de Suède avec leur fille la princesse Estelle de Suède - La famille royale de Suède accueille le roi Willem-Alexander et de la reine Maxima des Pays-Bas au palais royal de Stockholm, Suède, le 11 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

12 / 32 La reine Maxima des Pays-Bas - Banquet d'état au palais royal de Stockholm en l'honneur de la famille royale des Pays-Bas le le 11 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

13 / 32 La princesse Sofia de Suède - Banquet d'état au palais royal de Stockholm en l'honneur de la famille royale des Pays-Bas le le 11 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

14 / 32 La reine Maxima des Pays-Bas - Banquet d'état au palais royal de Stockholm en l'honneur de la famille royale des Pays-Bas le le 11 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

15 / 32 La reine Silvia de Suède et la reine Maxima des Pays-Bas - Banquet d'état au palais royal de Stockholm en l'honneur de la famille royale des Pays-Bas le le 11 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

16 / 32 La reine Silvia de Suède, la reine Maxima des Pays-Bas, le roi Willem Alexander, le roi Carl Gustav - Banquet d'état au palais royal de Stockholm en l'honneur de la famille royale des Pays-Bas le le 11 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

17 / 32 Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas avec la princesse Victoria et le prince Daniel de Suède avec leur fille la princesse Estelle de Suède - La famille royale de Suède accueille le roi Willem-Alexander et de la reine Maxima des Pays-Bas au palais royal de Stockholm, Suède, le 11 octobre 2022.

Reception at the Royal Palace in Stockholm as part of the Dutch royal couple's three-day state visit to Sweden, Day 1, October 11, 2022 © Purepeople BestImage

18 / 32 La reine Maxima des Pays-Bas, le roi Carl Gustav de Suède - Banquet d'état au palais royal de Stockholm en l'honneur de la famille royale des Pays-Bas le le 11 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

19 / 32 Le roi Willem Alexander des Pays-Bas, la princesse Victoria de Suède - Banquet d'état au palais royal de Stockholm en l'honneur de la famille royale des Pays-Bas le le 11 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

20 / 32 La princesse Christina de Suède - Banquet d'état au palais royal de Stockholm en l'honneur de la famille royale des Pays-Bas le le 11 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

21 / 32 La princesse Sofia de Suède - Banquet d'état au palais royal de Stockholm en l'honneur de la famille royale des Pays-Bas le le 11 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

22 / 32 La princesse Victoria et le prince Daniel de Suède avec leur fille la princesse Estelle de Suède - La famille royale de Suède accueille le roi Willem-Alexander et de la reine Maxima des Pays-Bas au palais royal de Stockholm, Suède, le 11 octobre 2022.

Reception at the Royal Palace in Stockholm as part of the Dutch royal couple's three-day state visit to Sweden, Day 1, October 11, 2022 © Purepeople BestImage

23 / 32 La princesse Victoria de Suède et le prince Daniel - Banquet d'état au palais royal de Stockholm en l'honneur de la famille royale des Pays-Bas le le 11 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

24 / 32 Silvia, La princesse Sofia (Hellqvist) et le prince Carl Philip de Suède, la princesse Victoria et le prince Daniel de Suède avec leur fille la princesse Estelle de Suède - La famille royale de Suède accueille le roi Willem-Alexander et de la reine Maxima des Pays-Bas au palais royal de Stockholm, Suède, le 11 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

25 / 32 Le prince Carl Philip de Suède et la princesse Sofia - Banquet d'état au palais royal de Stockholm en l'honneur de la famille royale des Pays-Bas le le 11 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

26 / 32 Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas avec la princesse Sofia (Hellqvist) et le prince Carl Philip de Suède, le roi Carl XVI Gustav et la reine Silvia de Suède, la princesse Victoria et le prince Daniel de Suède avec leur fille la princesse Estelle de Suède - La famille royale de Suède accueille le roi Willem-Alexander et de la reine Maxima des Pays-Bas au palais royal de Stockholm, Suède, le 11 octobre 2022.

Reception at the Royal Palace in Stockholm as part of the Dutch royal couple's three-day state visit to Sweden, Day 1, October 11, 2022 © Purepeople BestImage

27 / 32 La princesse Christina de Suède et Tord Magnuson - Banquet d'état au palais royal de Stockholm en l'honneur de la famille royale des Pays-Bas le le 11 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

28 / 32 La reine Maxima des Pays-Bas - Banquet d'état au palais royal de Stockholm en l'honneur de la famille royale des Pays-Bas le le 11 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

29 / 32 La reine Silvia de suède, la reine Maxima des Pays-Bas, le roi Willem Alexander des Pays-Bas et Carl Gustav, roi de Suède - Banquet d'état au palais royal de Stockholm en l'honneur de la famille royale des Pays-Bas le le 11 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

30 / 32 La princesse Estelle de Suède - La famille royale de Suède accueille le roi Willem-Alexander et de la reine Maxima des Pays-Bas au palais royal de Stockholm, Suède, le 11 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

31 / 32 Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas avec le roi Carl XVI Gustav et la reine Silvia de Suède, la princesse Victoria et le prince Daniel de Suède avec leur fille la princesse Estelle de Suède - La famille royale de Suède accueille le roi Willem-Alexander et de la reine Maxima des Pays-Bas au palais royal de Stockholm, Suède, le 11 octobre 2022.



© Purepeople BestImage