Madeleine de Suède solaire : rare sortie royale en solo, elle retombe en enfance

Quitte à passer l'été à la maison, Madeleine de Suède en profite pour effectuer une rare sortie officielle ! Mardi 10 août 2021, la princesse s'est rendue à l'hôpital pour enfants Astrid Lindgrens de la ville de Solna, au nord de Stockholm. L'occasion pour elle d'assurer son rôle de marraine royale pour la fondation Min Stora dag (Mon grand jour), dans la joie et la bonne humeur !

Tout sourire dans sa tenue estivale, la princesse Madeleine a visité l'hôpital en allant à la rencontre de plusieurs jeunes patients. Une sortie pour laquelle elle a misé sur une élégante jupe fleurie de chez Marni, accessoirisée d'une pochette imprimé serpent et d'une paire d'escarpins Jimmy Choo. Ballons, peluches et ateliers créatifs, la venue de la joyeuse Suédoise de 39 ans a pour sûr égayé la journée des résidents. "Je suis depuis longtemps un fier mécène de My Big Day, a-t-elle commenté sur Instagram. Dans la thérapie par le jeu de l'hôpital, j'ai rencontré plusieurs enfants qui sont actuellement hospitalisés. Les enfants étaient tous de vrais combattants et j'ai adoré les rencontrer tous ! J'espère de tout mon coeur que les enfants et leurs familles auront un avenir radieux."

Les engagements royaux de la princesse Madeleine en Suède sont rares puisque cette dernière vit en Floride avec son mari, le britanno-américain Christopher O'Neill, et leurs trois enfants : la princesse Leonore, le prince Nicolas et l'adorable princesse Adrienne (7, 6 et 3 ans). Comme chaque année, la cadette du roi Charles XVI Gustave et de la reine Silvia est revenue dans son pays d'origine, avec mari et enfants, pour passer l'été avec sa famille.

Le 14 juillet dernier, pour l'anniversaire de la princesse héritière Victoria, le clan était donc au grand complet au château de Borgholm, sur l'île d'Oland (voir diaporama). Des retrouvailles que la famille royale n'a pas manqué d'immortaliser, avec une nouvelle photo champêtre à seize.