Diaporama Madeleine de Suède solaire : rare sortie royale en solo, elle retombe en enfance

Exclusif - La princesse Madeleine de Suède visite l'hôpital pour enfants Astrid Lindgrens barnsjukhus avec la fondation "Min Stora Dag" ("Mon grand jour") à Solna, Suède, le 10 août 2021.

Exclusive - Princess Madeleine visits to the children's hospital Astrid Lindgrens barnsjukhus with the foundation "Min Stora Dag" ("My big day") in Solna, Stockholm, Sweden, on August 10th, 2021.