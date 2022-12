Jacques et Gabriella de Monaco ont 8 ans : images inédites des jumeaux de Charlene et Albert dévoilées par leur maman

Le temps passe à vive allure et ce n'est pas le prince Albert II et son épouse la princesse Charlene qui diront le contraire. Les deux membres de la famille monégasque doivent être à la fois attendris et bouleversés par le nouvel anniversaire que leurs deux enfants célébrent ce 10 décembre 2022 : 8 ans déjà ! À cette occasion, on peut découvrir sur la page Instagram de Charline de Monaco un montage d'images de ses adorables garçon et fille, sur une chanson country et bucolique de Tim McGraw. Pour accompagner les images et le son, l'heureuse maman a écrit en légende : "Joyeux anniversaire mes amours."

Dans le défilé de photos, on peut ainsi voir le jumeau et la jumelle plus complices que jamais, investis dans leur mission en tant qu'enfants du Prince Albert comme coquins et malicieux comme tout enfant de leur âge. Ils posent aussi avec des personnalités qui feraient rêver beaucoup d'enfants de leur âge : l'astronaute français Thomas Pesquet ! De joyeux moments, loin des inquiétudes liées à la santé de leur maman qui est rétablie mais prudente sur son état.