Albert de Monaco sans filtre sur la santé de Charlene : "Elle est fatiguée par moments..."

La principauté monégasque était en ébullition ce 19 novembre 2022 pour la fête nationale ! À cette occasion, le prince Albert II s'est livré comme rarement auprès de Monaco-Matin. Le fils de Rainier III de Monaco s'est ainsi confié pour le quotidien local sur son engagement en tant que prince sur sa vision du logement, des transports, des loisirs et de l'environnement pour le Rocher, mais pas seulement. Il s'est autorisé à faire des confidences personnelles sur ses enfants, Gabriella et Jacques, bientôt 8 ans, et son épouse Charlene. Il a notamment évoqué la santé de cette dernière.

Très heureux de l'implication de sa famille pour la vie monégasque, Albert II peut compter sur le soutien de ses soeurs Caroline et Stéphanie, ses neveux et ses nièces, pour mener à bien les missions de la famille princière, lui qui ne peut être "partout". Le fils de l'iconique Grace s'est également épanché sur l'éducation qu'il donne à ses jumeaux, nés le 10 décembre 2004 : "Avec la princesse Charlene, nous essayons d'inculquer à nos deux enfants les valeurs qui nous semblent essentielles. Ils vont avoir 8 ans, ils sont encore jeunes mais progressent beaucoup en terme de maturité et d'éveil au monde. C'est extraordinaire pour tout parent de voir ses enfants grandir."

C'est un binôme

Le prince s'attarde particulièrement sur le fait que, si l'héritier du trône est son fils Jacques, sa fille Gabriella aura un grand rôle à jouer : "Bien sûr qu'il faut former Jacques et le préparer petit à petit à ses fonctions futures. Mais Gabriella aussi aura un rôle à jouer, il faut qu'elle soit la plus aguerrie possible pour aider son frère. (...) Jacques est le prince héréditaires mais Gabriella a un rôle important à jouer de soutien et de partage de certaines responsabilités. Ils sont déjà très liés, très complices. Il ne faut pas trop faire de différenciation pour l'instant, cela viendra par petites touches."

La santé de Charlene en question

L'interview est également l'occasion de donner des nouvelles de la santé de Charlene qui avait tant inquiété ces derniers mois. Charlene de Monaco était très attendue pour ce jour si particulier, n'ayant pas pu être de la partie l'an dernier, après des mois interminables à se soigner en Afrique du Sud et en Suisse pour se remettre d'une infection oto-rhino-laryngologique. "Je suis d'abord très heureux que sa santé soit rétablie, qu'elle puisse prendre part à de nombreux événements en Principauté avec des responsabilités à la Croix rouge, à la SPA, à la tête de sa fondation mais aussi avec d'autres oeuvres caritatives. Elle est fatiguée par moments, il faut lui laisser encore un peu de temps pour se retrouver et prendre d'autres engagements. Mais elle les prendra !", clame Albert II, plus confiant que jamais.