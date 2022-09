Charlene de Monaco : Epaule dénudée et robe asymétrique, une sortie très glamour avec Albert

Charlene de Monaco a fait une apparition sublime dans une tenue signée Halston d'un blanc immaculé - une couleur qui lui sied à merveille - et dévoilant l'une de ses épaules, afin de soutenir une association monégasque ce 26 septembre 2022. Accompagnée de son époux le prince Albert II, impeccable en smoking, la princesse de 44 ans était impériale dans sa robe asymétrique qui tranche avec son look précédent, noir et transparent qu'elle avait arboré pour l'ouverture de la nouvelle boutique Panerai sur le Rocher. Le couple princier était présent avec dignité et élégance pour soutenir MonAsia, organisation monégasque qui lutte pour l'environnement.

En légende de sa publication sur Instagram aux côtés de Charlene et Albert de Monaco, Monasia explique sa démarche, celle de préserver ce que la Terre nous a offert et de laisser à nos enfants le plus bel héritage possible, malgré l'urgence climatique : "Nous avons encore une chance de tout changer et de trouver une solution à la crise climatique si nous agissons collectivement dans l'intention de créer un avenir meilleur et plus vert. La Fondation Prince Albert II de Monaco nous offre cette opportunité unique de protéger notre planète et de laisser derrière nous notre contribution aux générations à venir. À l'avenir, ils verront les dégâts que nous avons causés, mais aussi le tournant, comment nous avons rattrapé le temps perdu et changé le cours des choses pour mettre un terme à la destruction."