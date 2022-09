Gabriella et Jacques de Monaco : La coupe de cheveux du prince sauvée pour la rentrée, après la catastrophe de sa soeur

Ce lundi 5 septembre, les enfants de Charlene et Albert de Monaco ont fait leur rentrée des classes. Le prince et son épouse ont assuré pour ce grand jour, en accompagnant les jumeaux Gabriella et Jacques. Et comme souvent, la petite fille de 7 ans et demi n'affichait pas son plus large sourire. Comme pour le pique-nique, quelques jours avant, la fille de la Sud-Africaine était plutôt dans un esprit moue boudeuse. Et son père, Albert II était lui aussi assez fermé, en ce jour de rentrée, comme en témoignent les clichés partagés par le compte Instagram du Palais princier. De son côté, le prince Jacques pouvait se réjouir, son problème capillaire semblait réglé.

"Gabriella a fait, à elle et son frère, une nouvelle coupe de cheveux. Vivement la reprise de l'école lundi", a commenté Charlene de Monaco en légende des deux photos, quelques jours précédant la rentrée des classes. Ses jumeaux y apparaissaient complices sur un lit, avec quelques mèches de cheveux raccourcis. Encore une fois, Gabriella avait frappé en se prenant comme elle aime le faire pour une apprentie coiffeuse. Résultat, une frange ratée pour la petite fille qui n'en est pas restée là puisqu'elle s'est aussi attaquée à son frère. Mais pour la rentrée des classes, la coupe de cheveux du prince Jacques semble avoir été rattrapée après la catastrophe de sa soeur.