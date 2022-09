Albert et Charlene de Monaco assurent la rentrée des classes : leur fille Gabriella fermée, mais très coquette

Il n'y a pas que les pique-niques qui n'emballent pas la princesse Gabriella de Monaco. La rentrée des classes ne semble pas non plus être la tasse de thé de la fille de Charlene et Albert de Monaco. C'est en tout cas ce que laisse largement pensé la moue boudeuse une nouvelle fois affichés par la petite fille de 7 ans, ce lundi 5 septembre. Tout comme son frère le prince Jacques, elle a effectué sa rentrée. Pour l'occasion, ils ont pris la pose auprès de leurs parents, présents à leurs cotés pour ce grand moment. Et son père, le prince Albert de Monaco était visiblement aussi fermé que sa fille, comme dévoilé sur l'un des clichés partagés par le compte du Palais princier de Monaco.

Pour cette rentrée des classes, les enfants du Rocher arboraient tous deux le polo rouge avec l'écusson de leur école. La princesse Gabriella a opté pour un serre-tête chat, accessoire original qui laissait notamment voir sa frange fraîchement coupée. Si elle s'est coupée elle-même cette frange ratée, il y a quelques jours, comme révélé par Charlene Wittstock, elle avait néanmoins réussi à cacher les dégâts en la coiffant bien et grâce à ce serre-tête. Les jumeaux d'Albert II de Monaco et la Sud-africaine portaient tous les deux un jean brut, qui complétait ce look. Enfin, les deux se différenciaient de par leurs cartables respectifs.

Des cartables qui ne passent pas inaperçus

Si Gabriella était plus fermée comme son papa, son cartable rayonnait pour elle, en ce premier jour d'école. La petite fille avait en effet opté pour un sac rose à sequins. Un accessoire scintillant qui ne pouvait passer inaperçu. Il faut dire que Gabriella de Monaco est connue pour sa passion pour la mode et ses choix audacieux. Des qualités qu'elle tient de sa maman, toujours plus originale. Le prince Jacques de son côté portait un cartable Super Mario, avec Mario et Luigi. Deux sacs qui en disent long sur les passions de la soeur et du frère.