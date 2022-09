Albert et Charlene de Monaco : Tendres baisers et complicité, ils s'affichent soudés après beaucoup d'émotion

La période est particulièrement compliquée pour les têtes couronnées en ce moment. Depuis jeudi dernier et la disparition d'Elizabeth II, le monde est en émoi et les hommages sont nombreux. Parmi eux, on peut retenir celui d'Albert de Monaco et de sa femme, Charlène, qui ont rapidement réagi. "Je suis très triste d'apprendre la mort de Sa Majestée la reine Elizabeth II, une femme extraordinaire dont le dévouement et le service ont été reconnus à travers le monde au cours de ses 70 années de règne", a écrit le prince dans un communiqué peu après le décès de la reine d'Angleterre.

Le week-end dernier, Albert II et Charlène se sont même rendus à un office religieux célébré à Monaco en l'honneur d'Elizabeth II. Un moment de recueillement pour les amoureux, qui ont pu rendre un dernier hommage à la mère du nouveau roi, Charles III, à qui toute l'Angleterre rend hommage aujourd'hui. Après ces beaux moments de commémoration, la vie a repris son cours du côté de la principauté de Monaco et le couple princier s'est rendu à un évènement en lien avec la protection des animaux. Comme vient de l'indiquer le compte Instagram du magazine Hello Monaco, ils ont été reçus pour une cérémonie en lien avec la Société protectrice des animaux (SPA) de Monaco.

Dans la matinée, Albert II s'est rendu à l'endroit où va être construit le futur refuge de la SPA à Monaco pour y déposer la première pierre. Un geste symbolique et pour lequel il était accompagné de Charlène de Monaco et les deux amoureux sont apparus particulièrement proches au moment de la cérémonie. Tous les deux très classes, ils se sont laissés aller à un petit geste de tendresse publiquement puisque sur une photo, on peut voir le frère de Stéphanie et Caroline embrasser sa femme sur la joue. Après les nombreuses rumeurs qui ont pu circuler sur leur couple au cours de l'année, voilà une attitude qui devrait rassurer les fans du couple.