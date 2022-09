Charlene de Monaco chic et au naturel au bras d'Albert : le couple honore la mémoire d'Elizabeth II

Très touchée par cet événement, la princesse Charlene s'est rendue au bras de son époux à un office religieux célébré à Monaco en l'honneur d'Elizabeth II. La maman de Gabriella et Jacques avait misé sur la sobriété en portant une robe longue noire graphique de la marque Akris accompagnée de petits talons noirs. Et c'est sans make up qu'elle s'est montrée à l'événement. Une élégance à toute épreuve fièrement affichée au côté de Menna Rawlings, ambassadrice du Royaume-Uni en France et à Monaco, qui a dévoilé les coulisses de cette rencontre et de ce moment de communion sur ses réseaux sociaux.