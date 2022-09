Diaporama : Charlene de Monaco chic et au naturel au bras d'Albert : le couple honore la mémoire d'Elizabeth II

1 / 15 Charlene de Monaco chic et au naturel au bras d'Albert : le couple honore la mémoire d'Elizabeth II

2 / 15 La princesse Charlene, le prince Albert II de Monaco et leur fille la princesse Gabriella durant la procession de la Fête Dieu sur la place du Palais. C'est le retour officiel de la princesse Charlene depuis l'annonce de sa contamination à la COVID début juin. Pendant ce jour férié à Monaco, la Principauté a célébré la Fête-Dieu (Corpus Domini). Cette fête catholique, instituée par le pape Urbain IV, se tient chaque année le jeudi qui suit la Trinité, soixante jours après Pâques. Elle célèbre la présence réelle de Jésus-Christ sous les apparences du pain et du vin, devenus son corps et son sang. © Claudia Albuquerque / Bestimage





3 / 15 Le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco - 73ème Gala de la Croix-Rouge Monégasque qui avait lieu pour la première fois sur les Terrasses du Soleil, entre la façade magistrale de l'Opéra Garnier Monte-Carlo et la mer Méditerrannée à Monaco, le 18 juillet 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage





4 / 15 Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène de Monaco au photocall de la cérémonie d'ouverture de la 61ème édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo au Grimaldi Forum, à Monaco, le 17 juin 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage





5 / 15 La princesse Charlène de Monaco - 73ème Gala de la Croix-Rouge Monégasque qui avait lieu pour la première fois sur les Terrasses du Soleil, entre la façade magistrale de l'Opéra Garnier Monte-Carlo et la mer Méditerrannée à Monaco, le 18 juillet 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage





6 / 15 Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlene - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l'exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022. Cette exposition, proposée par le Fram Museum en coopération avec le Comité Albert Ier, avec la contribution des Archives du Palais princier, de l'Institut audiovisuel de Monaco et du Musée océanographique de Monaco, retrace les campagnes scientifiques du Prince Albert Ier au Spitzberg, île principale du Svalbard, en 1898, 1899, 1906 et 1907. Plus tôt dans la journée, le Prince Albert II et la Princesse Charlène étaient les invités du Roi Harald V et de la Reine Sonja de Norvège pour un déjeuner dans leur résidence privée Bygdø Kongsgaard Le jeudi 23 juin, à Longyearbyen capitale du Spitzberg, S.A.S. le Prince Albert II dévoilera un buste en bronze du Prince Albert Ier offert à l'Institut polaire Norvégien de Longyearbyen en mémoire de ses nombreuses expéditions arctiques et de ses liens avec les explorateurs norvégiens Ce voyage commémoratif se poursuivra par une croisière privée à bord du commandant Charcot qui naviguera de Longyearbyen à Longyearbyen jusqu'au 80e degré nord en suivant l'itinéraire emprunté par le Prince Albert Ier lors de ses campagnes.





7 / 15 La princesse Charlène de Monaco au photocall de la cérémonie d'ouverture de la 61ème édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo le 17 juin 2022. © Denis Guignebourg/Bestimage





8 / 15 Le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlène de Monaco - 73ème Gala de la Croix-Rouge Monégasque qui avait lieu pour la première fois sur les Terrasses du Soleil, entre la façade magistrale de l'Opéra Garnier Monte-Carlo et la mer Méditerrannée à Monaco le 18 juillet 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage





9 / 15 La princesse Charlene de Monaco - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l'exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022. Cette exposition, proposée par le Fram Museum en coopération avec le Comité Albert Ier, avec la contribution des Archives du Palais princier, de l'Institut audiovisuel de Monaco et du Musée océanographique de Monaco, retrace les campagnes scientifiques du Prince Albert Ier au Spitzberg, île principale du Svalbard, en 1898, 1899, 1906 et 1907. Plus tôt dans la journée, le Prince Albert II et la Princesse Charlène étaient les invités du Roi Harald V et de la Reine Sonja de Norvège pour un déjeuner dans leur résidence privée Bygdø Kongsgaard Le jeudi 23 juin, à Longyearbyen capitale du Spitzberg, S.A.S. le Prince Albert II dévoilera un buste en bronze du Prince Albert Ier offert à l'Institut polaire Norvégien de Longyearbyen en mémoire de ses nombreuses expéditions arctiques et de ses liens avec les explorateurs norvégiens Ce voyage commémoratif se poursuivra par une croisière privée à bord du commandant Charcot qui naviguera de Longyearbyen à Longyearbyen jusqu'au 80e degré nord en suivant l'itinéraire emprunté par le Prince Albert Ier lors de ses campagnes.





10 / 15 Le prince Albert II de Monaco et sa femme, la princesse Charlene lors de la cérémonie d'ouverture de la 61ème édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo au Grimaldi Forum, à Monaco, le 17 juin 2022. © Bruno Bebert/Bestimage





11 / 15 Le prince Haakon de Norvège, le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlene, le prince Jacques et la princesse Gabriella - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l'exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022. Cette exposition, proposée par le Fram Museum en coopération avec le Comité Albert Ier, avec la contribution des Archives du Palais princier, de l'Institut audiovisuel de Monaco et du Musée océanographique de Monaco, retrace les campagnes scientifiques du Prince Albert Ier au Spitzberg, île principale du Svalbard, en 1898, 1899, 1906 et 1907. Plus tôt dans la journée, le Prince Albert II et la Princesse Charlène étaient les invités du Roi Harald V et de la Reine Sonja de Norvège pour un déjeuner dans leur résidence privée Bygdø Kongsgaard Le jeudi 23 juin, à Longyearbyen capitale du Spitzberg, S.A.S. le Prince Albert II dévoilera un buste en bronze du Prince Albert Ier offert à l'Institut polaire Norvégien de Longyearbyen en mémoire de ses nombreuses expéditions arctiques et de ses liens avec les explorateurs norvégiens Ce voyage commémoratif se poursuivra par une croisière privée à bord du commandant Charcot qui naviguera de Longyearbyen à Longyearbyen jusqu'au 80e degré nord en suivant l'itinéraire emprunté par le Prince Albert Ier lors de ses campagnes.





12 / 15 Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlene - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l'exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022. Cette exposition, proposée par le Fram Museum en coopération avec le Comité Albert Ier, avec la contribution des Archives du Palais princier, de l'Institut audiovisuel de Monaco et du Musée océanographique de Monaco, retrace les campagnes scientifiques du Prince Albert Ier au Spitzberg, île principale du Svalbard, en 1898, 1899, 1906 et 1907. Plus tôt dans la journée, le Prince Albert II et la Princesse Charlène étaient les invités du Roi Harald V et de la Reine Sonja de Norvège pour un déjeuner dans leur résidence privée Bygdø Kongsgaard Le jeudi 23 juin, à Longyearbyen capitale du Spitzberg, S.A.S. le Prince Albert II dévoilera un buste en bronze du Prince Albert Ier offert à l'Institut polaire Norvégien de Longyearbyen en mémoire de ses nombreuses expéditions arctiques et de ses liens avec les explorateurs norvégiens Ce voyage commémoratif se poursuivra par une croisière privée à bord du commandant Charcot qui naviguera de Longyearbyen à Longyearbyen jusqu'au 80e degré nord en suivant l'itinéraire emprunté par le Prince Albert Ier lors de ses campagnes.





13 / 15 La princesse Charlène de Monaco - 73ème Gala de la Croix-Rouge Monégasque qui avait lieu pour la première fois sur les Terrasses du Soleil, entre la façade magistrale de l'Opéra Garnier Monte-Carlo et la mer Méditerrannée à Monaco le 18 juillet 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage





14 / 15 La princesse Charlene, le prince Albert II de Monaco et leur fille la princesse Gabriella durant la procession de la Fête Dieu sur la place du Palais, le 16 juin 2022. C'est le retour officiel de la princesse Charlene depuis l'annonce de sa contamination à la COVID début juin. Pendant ce jour férié à Monaco, la Principauté a célébré la Fête-Dieu (Corpus Domini). Cette fête catholique, instituée par le pape Urbain IV en 1264, se tient chaque année le jeudi qui suit la Trinité, soixante jours après Pâques. Elle célèbre la présence réelle de Jésus-Christ sous les apparences du pain et du vin, devenus son corps et son sang. © Claudia Albuquerque / Bestimage