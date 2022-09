Charlene de Monaco ose la robe transparente avec Mike Horn, sortie sublime de la princesse

Après les funérailles de la reine Elizabeth II à Londres, le prince Albert et la princesse Charlene de Monaco se sont séparés. Le Souverain est parti aux Etats-Unis le temps de quelques jours pour participer à la 77e assemblée générale des Nations Unies, il est revenu depuis. La maman de Gabriella et Jacques, 7 ans, a de son côté assuré comme il se doit l'inauguration d'une nouvelle boutique Panerai sur le Rocher ce samedi 24 septembre. Aux côtés de l'aventurier Mike Horn et du PDG de la marque Jean-Marc Pontroué, l'ancienne nageuse de 44 ans a officialisé l'ouverture en coupant l'immense ruban qui se trouvait à l'entrée.

Loin de l'ambiance sombre et solennelle des obsèques d'Elizabeth II, la princesse Charlène s'est accordée un peu plus de liberté en termes de style pour l'occasion. C'est dans une robe noire fluide qu'elle a fait son apparition. Elle avait aussi misé sur la transparence grâce à un chemisier très léger aux bandes pailletées. Charlène avait aussi opté pour de longues boucles d'oreilles pendantes qui terminaient parfaitement son look.