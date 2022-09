Diaporama : Charlene de Monaco ose la robe transparente avec Mike Horn, sortie sublime de la princesse

1 / 24 Charlene de Monaco ose la robe transparente devant Mike Horn, sortie sublime de la princesse

2 / 24 La princesse Charlene de Monaco lors de la cérémonie d'ouverture de la 61ème édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo au Grimaldi Forum, à Monaco. © Bruno Bebert/Bestimage



© Purepeople BestImage, © Bruno Bebert/Bestimage

3 / 24 La princesse Charlène de Monaco devient présidente de la SPA, lors de l'annonce faite à l'occasion de la pose de la première pierre du futur refuge de la SPA de Peille, près du Mont Angel, France, le 12 septemb re 2022. La princesse Charlène de Monaco était accompagné du prince de Monaco et de M-A.de Massy, présidente de la Société Canine de Monaco. © Bruno Bebert/Bestimage



© Purepeople BestImage, © Bruno Bebert/Bestimage

4 / 24 La princesse Charlene de Monaco - Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le sermon est délivré par l'archevêque de Canterbury Justin Welby (chef spirituel de l'Eglise anglicane) au côté du doyen de Westminster David Hoyle. Londres, le 19 septembre 2022.



© Purepeople BestImage

5 / 24 Exclusif - Mike Horn sur la plateau de l'émission "Touche pas à mon poste" (TPMP) diffusée en direct sur C8 le 4 novembre 2021 © Jack Tribeca / Bestimage



© Purepeople BestImage, © Jack Tribeca / Bestimage

6 / 24 La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique "U Cavagnetu" des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage



© Purepeople BestImage, © Claudia Albuquerque/Bestimage

7 / 24 Le prince Albert II de Monaco intervient lors de la 77ème assemblée générale des Nations Unies (ONU) à New York le 21 septembre 2022. © Bruce Cotler/ZUMA Press Wire / Bestimage



© Purepeople BestImage

8 / 24 La princesse Charlene et le prince Albert II de Monaco - Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le 19 septembre 2022



© Purepeople BestImage

9 / 24 La princesse Charlène de Monaco devient présidente de la SPA, lors de l'annonce faite à l'occasion de la pose de la première pierre du futur refuge de la SPA de Peille, près du Mont Angel, France, le 12 septemb re 2022. La princesse Charlène de Monaco était accompagné du prince de Monaco et de M-A.de Massy, présidente de la Société Canine de Monaco. © Bruno Bebert/Bestimage



© Purepeople BestImage, © Bruno Bebert/Bestimage

10 / 24 La princesse Charlène de Monaco devient présidente de la SPA, lors de l'annonce faite à l'occasion de la pose de la première pierre du futur refuge de la SPA de Peille, près du Mont Angel, France, le 12 septemb re 2022. La princesse Charlène de Monaco était accompagné du prince Albert II de Monaco et de M-A.de Massy, présidente de la Société Canine de Monaco. © Bruno Bebert/Bestimage



© Purepeople BestImage, © Bruno Bebert/Bestimage

11 / 24 Le prince Albert II de Monaco intervient lors de la 77ème assemblée générale des Nations Unies (ONU) à New York le 21 septembre 2022. © Bruce Cotler/ZUMA Press Wire / Bestimage



© Purepeople BestImage

12 / 24 Le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco - 73ème Gala de la Croix-Rouge Monégasque qui avait lieu pour la première fois sur les Terrasses du Soleil, entre la façade magistrale de l'Opéra Garnier Monte-Carlo et la mer Méditerrannée à Monaco, le 18 juillet 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage



© Purepeople BestImage, © Claudia Albuquerque/Bestimage

13 / 24 La princesse Charlène de Monaco devient présidente de la SPA, lors de l'annonce faite à l'occasion de la pose de la première pierre du futur refuge de la SPA de Peille, près du Mont Angel, France, le 12 septemb re 2022. La princesse Charlène de Monaco était accompagné du prince Albert II de Monaco, de M.A.de Massy, présidente de la Société Canine de Monaco et du maire de Peille, Cyril Piazza. © Bruno Bebert/Bestimage



© Purepeople BestImage, © Bruno Bebert/Bestimage

14 / 24 Exclusif - Rendez-vous avec Mike Horn à l'hôtel Martinez lors du lors du 75ème Festival International du Film de Cannes le 21 mai 2022. © Tiziano Da Silva/Bestimage



© Purepeople BestImage, © Tiziano Da Silva/Bestimage

15 / 24 Le prince Haakon de Norvège, le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlene, le prince Jacques et la princesse Gabriella - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l'exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022. Cette exposition, proposée par le Fram Museum en coopération avec le Comité Albert Ier, avec la contribution des Archives du Palais princier, de l'Institut audiovisuel de Monaco et du Musée océanographique de Monaco, retrace les campagnes scientifiques du Prince Albert Ier au Spitzberg, île principale du Svalbard, en 1898, 1899, 1906 et 1907. Plus tôt dans la journée, le Prince Albert II et la Princesse Charlène étaient les invités du Roi Harald V et de la Reine Sonja de Norvège pour un déjeuner dans leur résidence privée Bygdø Kongsgaard Le jeudi 23 juin, à Longyearbyen capitale du Spitzberg, S.A.S. le Prince Albert II dévoilera un buste en bronze du Prince Albert Ier offert à l'Institut polaire Norvégien de Longyearbyen en mémoire de ses nombreuses expéditions arctiques et de ses liens avec les explorateurs norvégiens Ce voyage commémoratif se poursuivra par une croisière privée à bord du commandant Charcot qui naviguera de Longyearbyen à Longyearbyen jusqu'au 80e degré nord en suivant l'itinéraire emprunté par le Prince Albert Ier lors de ses campagnes.



© Purepeople BestImage

16 / 24 Le prince Albert II de Monaco lors du colloque du centenaire de la disparition d'Albert Ier au Musée Océanographique de Monaco le 24 septembre 2022. © Jean-François Ottonello / Nice Matin / Bestimage



© Purepeople BestImage

17 / 24 La princesse Charlène de Monaco devient présidente de la SPA, lors de l'annonce faite à l'occasion de la pose de la première pierre du futur refuge de la SPA de Peille, près du Mont Angel, France, le 12 septemb re 2022. La princesse Charlène de Monaco était accompagné du prince Albert II de Monaco et de M-A.de Massy, présidente de la Société Canine de Monaco. © Bruno Bebert/Bestimage



© Purepeople BestImage, © Bruno Bebert/Bestimage

18 / 24 La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique "U Cavagnetu" des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage



© Purepeople BestImage, © Claudia Albuquerque/Bestimage

19 / 24 Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène de Monaco arrivent au Vatican pour un entretien privé avec le pape François, le 20 juillet 2022. © Avalon/Panoramic//Bestimage



© Purepeople BestImage, © Avalon/Panoramic//Bestimage

20 / 24 Exclusif - Mike Horn - Autour de Doigby, les Youtubeurs B.Lorber, H.Tran, L.Camilleri, S.Péirssé ont reçu 31 invités dont M. Horn, C.Dion, P.Larrouturou, B.Poirson, pour décrypter les enjeux liés aux changements climatiques et imaginer le monde de demain, lors du premier événement d'infotainment 100% digital, "Youtopia", une émission diffusée en live interactif durant 14 heures sur Youtube depuis la Fondation Goodplanet, en marge de la Cop26 (1er - 12 novembre 2021). La première édition de "Youtopia", destinée également à récolter des fonds pour planter des arbres dans la campagne française, a totalisé 180.000 vues pendant le live et a atteint plus de 26 millions de personnes autour de l'événement sur tous les réseaux sociaux. Le 5 novembre 2021. © Pierre Perusseau / Bestimage



© Purepeople BestImage, © Pierre Perusseau / Bestimage

21 / 24 Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène de Monaco arrivent au Vatican pour un entretien privé avec le pape François, le 20 juillet 2022. © Avalon/Panoramic//Bestimage



© Purepeople BestImage, © Avalon/Panoramic//Bestimage

22 / 24 La princesse Charlène de Monaco - 73ème Gala de la Croix-Rouge Monégasque qui avait lieu pour la première fois sur les Terrasses du Soleil, entre la façade magistrale de l'Opéra Garnier Monte-Carlo et la mer Méditerrannée à Monaco, le 18 juillet 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage



© Purepeople BestImage, © Claudia Albuquerque/Bestimage

23 / 24 Le prince Haakon de Norvège, le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlene, le prince Jacques et la princesse Gabriella - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l'exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022. Cette exposition, proposée par le Fram Museum en coopération avec le Comité Albert Ier, avec la contribution des Archives du Palais princier, de l'Institut audiovisuel de Monaco et du Musée océanographique de Monaco, retrace les campagnes scientifiques du Prince Albert Ier au Spitzberg, île principale du Svalbard, en 1898, 1899, 1906 et 1907. Plus tôt dans la journée, le Prince Albert II et la Princesse Charlène étaient les invités du Roi Harald V et de la Reine Sonja de Norvège pour un déjeuner dans leur résidence privée Bygdø Kongsgaard Le jeudi 23 juin, à Longyearbyen capitale du Spitzberg, S.A.S. le Prince Albert II dévoilera un buste en bronze du Prince Albert Ier offert à l'Institut polaire Norvégien de Longyearbyen en mémoire de ses nombreuses expéditions arctiques et de ses liens avec les explorateurs norvégiens Ce voyage commémoratif se poursuivra par une croisière privée à bord du commandant Charcot qui naviguera de Longyearbyen à Longyearbyen jusqu'au 80e degré nord en suivant l'itinéraire emprunté par le Prince Albert Ier lors de ses campagnes.



© Purepeople BestImage