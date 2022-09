Charlene de Monaco : Yeux en amande, bouche dessinée et treillis, la princesse surprend

Près du Mont Agel, le couple princier formé par Albert II et son épouse Charlene a lancé officiellement le chantier du futur bâtiment de la SPA de Monaco. Très complice durant cet événement qui s'est déroulé le 12 septembre 2022, le duo était heureux d'être présent pour ce projet financé par la Principauté. A cette occasion, la princesse Charlene s'est également fait remarquer par son look soigneusement stylé et original.

Charlene de Monaco a choisi de porter pour cette occasion un chemisier blanc à la coupe parfaite de la marque Akris, qu'elle a associé à un pantalon style treillis, noir et de la maison Louis Vuitton. A ses pieds, on remarquera ses mocassins noirs Jimmy Choo tandis qu'elle a protégé ses pupilles avec des solaires Prada très félines. Lorsqu'elle a retiré ses lunettes, elle a dévoilé un maquillage appuyant sur la forme en amande de ses yeux. Pour sa bouche, elle a souligné le dessin de ses lèvres par un rouge à lèvres lumineux. La maman des jumeaux Gabriella et Jacques (7 ans) a fait une belle apparition pour cette nouvelle mission.

En effet, l'ancienne nageuse née au Zimbabwe âgée de 44 ans est devenue ce jour la nouvelle présidente de la SPA depuis la disparition de la baronne Elizabeth-Ann de Massy. "Désormais, la présidence sera assurée par mon épouse, dont l'engagement en la matière s'exprime déjà au travers de sa fondation. Je citerais notamment les campagne pour la sauvegarde des rhinocéros ainsi que les actions menées avec la Kevin Richardson Foundation et la SPA d'Afrique du Sud", a souligné le souverain dans des mots rapportés par Monaco Matin.

L'agenda princier est bien rempli pour Charlene de Monaco, qui a fait son grand retour devant le public depuis le mois de juin dernier. Elle a traversé de nombreuses épreuves, entre ses problèmes ORL qui l'ont contrainte à rester plusieurs mois en Afrique du Sud, le Covid-19 ou encore les rumeurs de divorce avec son mari. Mais il en faudra plus pour affaiblir l'ancienne sportive olympique qui assure toujours avec style ses fonctions pour le Rocher.