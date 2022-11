Charlene de Monaco : Look noir et blanc et immense chapeau, elle fait son grand retour à la fête nationale monégasque

Il y a quelques jours, la princesse Charlene était à l'honneur à Monaco, dans l'enceinte du stade Louis II du Rocher, le prince Albert a réuni bon nombre d'acteurs du milieu sportif pour décerner une médaille très particulière à son épouse. L'occasion pour la Sud-africaine de dévoiler une allure rock'n'roll, pour recevoir tout sourire son trophée sous les yeux émerveillés de son mari. De rares baisers ont même été échangés en public. Un bonheur palpable à quelques jours de la grande fête de Monaco, qui se déroule ce samedi 19 novembre. Car ce jour est des plus importants sur le Rocher.

En effet, a lieu l'ensemble des cérémonies de la fête nationale 2022, en présence de la princesse Charlene, qui était très attendue par les Monégasques, en raison de son absence l'an passé. Sur Instagram, la princesse de 44 ans a publié un adorable cliché de ses jumeaux, le prince Jacques et la princesse Gabriella de Monaco. L'occasion pour tous ses fidèles abonnés de découvrir les adorables looks des enfants de 7 ans pour ces fêtes si précieuses. Car les deux têtes blondes, qui ressemblent de plus en plus à leurs illustres parents, apparaîtront dans quelques heures au balcon. Un moment très scruté.

Un air très sérieux pour son grand retour

Pour son grand retour, la princesse Charlene portait un ensemble blanc immaculé, qu'elle a décidé d'accessoiriser d'un chapeau noir, un canotier qui a sûrement retenu l'attention. L'ancienne nageuse a fait son apparition en ce jour de fête nationale, également appelée fête du Prince, dont la date coïncide avec la fête de saint Rainier d'Arezzo, religieux franciscain. Une journée démarrée par l'habituelle messe d'actions de grâce à la cathédrale de Monaco, célébrée par l'archevêque Dominique-Marie David. En 2020, les festivités avaient dû être annulées en raison du contexte sanitaire et Charlene n'avait pu assister à l'édition de 2021, tout juste revenue d'Afrique du sud où elle était bloquée en raison de ses ennuis de santé.

Une période désormais bien derrière la famille monégasque. Et la princesse Charlene était très attendue ce samedi. Les Monégasques n'ont pas été déçus en la découvrant très élégante dans cet ensemble blanc, composé d'un pantalon blanc sous un long manteau blanc. Sous son grand chapeau canotier noir, la mère de deux enfants affichait un air très sérieux. Elle portait aussi une broche en diamant en forme de noeud à la poitrine, épinglée au-dessus de sa médaille de grand-croix de l'ordre de Saint-Charles, afin de compléter cette élégante tenue. Son long manteau au col noir très marqué comprenait une cape droite au dos. Le couple est ressorti de la messe bras dessus bras dessous, et Charlene affichait un discret sourire.