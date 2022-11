Albert II, un papa moderne ! Photo avec ses 2 enfants Jazmin et Alexandre, un moment très rare...

La réponse aux doutes sur l'état des relations entre Albert II de Monaco et ses deux enfants nés de relations hors mariage a été dévoilée sur Instagram ! Le prince monégasque a posé avec grand plaisir auprès de Jazmin Grace Grimaldi (30 ans) et son demi-frère Alexandre (19 ans), nés de différentes liaisons, sur un cliché publié ce 7 novembre 2022 à New York. Le charmant trio n'a pas caché son enthousiasme pour ces belles retrouvailles dans la Grosse Pomme, preuve que tout va bien entre eux.

Toujours plus complice avec Alexandre après avoir déjà passé des vacances ensemble, Jazmin Grace a pu arpenter les rues new-yorkaises avec beaucoup de plaisir en compagnie de son frère. Cette fois, on les découvre auprès de leur père qui était venu avec son épouse Charlene, mère de ses jumeaux Gabriella et Jacques, dans la mégalopole américaine pour une cérémonie en hommage à Grace Kelly, iconique maman du prince.