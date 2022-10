Charlene de Monaco : Ses jumeaux Gabriella et Jacques "grandissent si vite", un détail saute aux yeux des fans !

"Ils grandissent si vite", c'est ainsi que Charlene de Monaco a légendé le dernier cliché de ses enfants, qu'elle a partagé avec ses abonnés sur Instagram ce vendredi 21 octobre. Et effectivement, les jumeaux Gabriella et Jacques ont bien changé. Sur la photo, un détail, autre que leurs coupes de cheveux, a interpellé les internautes. C'est leur ressemblance avec leurs parents. En effet, s'il n'est pas étonnant de ressembler à ses parents pour un enfant, les abonnés de la princesse du Rocher ont en revanche étaient frappés par le fait que la petite Gabriella a tout pris de son père Albert de Monaco pendant que Jacques ressemble à sa mère.

"La princesse ressemble à son père et le prince à sa maman, vous avez chacun le vôtre", peut-on ainsi lire dans la section réservée aux commentaires.

À 7 ans, Gabriella et Jacques s'affichent sur cette belle photo tout sourire. Si parfois les jumeaux ont du mal à partager leur joie lors d'évènements publics, et se laissent même aller à bouder, cette fois-ci, pour semble-t-il une photo de classe à deux, dans leur uniforme, ils ont l'air ravi et complices. Frère et soeur prennent ainsi la pose l'un auprès de l'autre et ils sont craquants. Si Gabriella ressemble tant à son père, elle a pris du caractère de sa maman Charlene Wittstock. Et comme elle, elle est à la recherche constante d'originalité. Notamment capillaire. Alors que l'épouse du prince monégasque nous a habitués à de nombreuses métamorphoses capillaires, sa fille la princesse Gabriella est elle aussi déjà adepte du coup de ciseaux même si cela n'est pas toujours réussi.