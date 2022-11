Albert de Monaco : Ses aînés Jazmin et Alexandre réunis sans lui... alors qu'ils sont dans la même ville

Par Justine Texier Journaliste Passionnée de sport et de tennis, Justine est entrée dans le monde du people pour ne plus jamais en sortir ! A l’affût des moindres petits secrets du grand écran, elle est incollable sur les couples et les séparations. Vous ne pourrez pas lui cacher un gossip !

Des retrouvailles entre frère et soeur qui font plaisir ! Ce jeudi 3 novembre, Jazmin Grace et Alexandre Grimaldi, les deux aînés du prince Albert de Monaco ont passé la journée ensemble à New York, enchaînant balades, selfies et visites en tout genre. Visiblement radieux, tous les deux semblent de plus en plus proches mais n'ont pas l'air, en revanche, d'avoir vu leur père, pourtant lui aussi à New York...