Jazmin Grimaldi exclue de la carte de voeux d'Albert et Charlene : sa drôle de réponse en image

Début décembre déjà, lorsque Jacques et Gabriella ont fêté leurs 7 ans, Jazmin Grace Grimaldi avait laissé voir qu'elle était peut-être plus proche des jumeaux qu'on peut le penser. "Joyeux anniversaire mes magnifiques frère et soeur Jacques et Gabriella. Que chaque année vous apporte plus de joie, la santé, le bonheur et du fun ! J'aurais aimé être là pour fêter ça avec vous deux. Avec amour, votre grand soeur", leur avait-elle adressé sur Instagram. Auprès de Gala en 2018, la fille d'Albert et de l'Américaine Tamara Rotolo avait confié avoir "une relation d'amour avec Jacques, Gabriella et Alexandre" : "J'essaie d'aller à Monaco au moins une ou deux fois par an. La famille est très importante pour moi."

En revanche, difficile de savoir si Jazmin est en bons termes avec sa belle-mère, la princesse Charlene. Quand on sait que cette dernière garde ses distances avec Alexandre, même s'il vit à Monaco...