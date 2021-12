Diaporama Jazmin Grimaldi exclue de la carte de voeux d'Albert et Charlene : sa drôle de réponse en image

Jazmin Grimaldi exclue de la carte de voeux d'Albert et Charlene : sa drôle de réponse en image

Jazmin Grace Grimaldi ajoute une photo d'elle et de son demi-frère Alexandre sur la carte de voeux de son père le prince Albert et son épouse la princesse Charlene. Sur Instagram, le 22 décembre 2021.

Jazmin Grace Grimaldi et son père prince Albert de Monaco, sur Instagram, 2021.

Les quatre enfants du prince Albert de Monaco réunis : Jazmin Grace Grimaldi, Alexandre Coste-Grimaldi et les jumeaux, le prince Jacques et la princesse Gabriella. Sur Instagram, 2021.

Le prince Albert II de Monaco et ses enfants, le prince héréditaire Jacques de Monaco et sa soeur la princesse Gabriella de Monaco - La famille princière de Monaco apparaît au balcon du palais lors de la fête nationale de Monaco, le 19 novembre 2021. © Bebert-Jacovides/Bestimage

Jazmin Grace Grimaldi avec son petit ami Ian Mellencamp et son demi-frère Alexandre Coste, au mariage de son cousin Louis Ducruet. Eté 2019

Jazmin Grace Grimaldi et Alexandre Grimaldi-Coste, les enfants du prince Albert de Monaco réunis à Monaco, sur Instagram en août 2021.

Ouverture du marché de Noël à Monaco en présence du prince Albert II, de ses enfants le prince Jacques, la princesse Gabriella, de la princesse Caroline de Hanovre, de Pierre Casiraghi, sa femme Béatrice Borroméo , de leurs enfants Francesco et Stefano, de Roisin Wittstock et de ses enfants Kaia Rose et Bodie à Monaco le 3 décembre 2021. © Olivier Huitel / Pool / Bestimage