Albert de Monaco : Les détails de son accord avec Nicole Coste, la mère de son fils Alexandre

Après la reconnaissance publique d'Alexandre à l'été 2005, les choses se sont mises en place dans un climat de "confiance" avec le souverain : "Albert a toujours assumé son rôle de père et aucun accord financier n'a jamais été conclu entre nous." Tout en installant Nicole Coste et leur fils dans son appartement parisien, le prince Albert a insisté pour qu'Alexandre intègre progressivement la famille Grimaldi. Symboliquement, lorsque son fils a discrètement été baptisé à 2 ans, le souverain a choisi sa soeur la princesse Stéphanie pour marraine et son fidèle avocat Thierry Lacoste pour parrain.

Ils s'entendent à merveille

Même si son fils a grandi loin du Rocher, entre Paris, New York, Genève et Londres, le prince Albert a suivi de près son éducation, tout en ayant "une confiance totale" en sa mère. "Chaque fois que je l'estime nécessaire, je sollicite son avis. Il est très protecteur envers son fils. Jusqu'à maintenant, nous avons pris ensemble les décisions importantes, explique Nicole Coste. Ses inscriptions à l'école ont toujours été signées de nos deux mains. Nos rôles sont complémentaires, et il vient à ma rescousse quand c'est difficile."

Le 26 août dernier, à peine rentré d'Afrique du Sud et de son séjour avec la princesse Charlene convalescente, le prince Albert était présent aux 18 ans de son fils organisés par le palais à Monaco, d'abord au restaurant La DifférAnce, puis au club Jimmy's. "Ils s'entendent à merveille et sont très complices, ajoute Nicole Coste. Ils aiment pratiquer ensemble des activités sportives et, parfois, parler de politique." Un fils qui a grandi dans l'ombre mais semble enfin prêt à entrer dans la lumière. Il a d'ailleurs déjà pris part à un événement monégasque officiel en juillet dernier avec le reste de la famille princière.

Alexandre Grimaldi-Coste peut également compter sur le soutien de ses deux demi-frères plus âgés, du côté de sa mère, et sur l'Américaine Jazmin Grace Grimaldi (29 ans), l'autre fille du prince Albert née hors mariage. Pour ce qui est de sa relation avec ses autres demi-frère et soeur, le prince Jacques et la princesse Gabriella (6 ans), les enfants du souverain et de son épouse Charlene, il a déjà pu "jouer" avec eux. En revanche, l'ambiance semble beaucoup plus tendue avec Charlene de Monaco...