Albert de Monaco : Toute première photo de ses quatre enfants réunis !

Pour la toute première fois, les quatre enfants du prince Albert de Monaco prennent la pose ensemble. Toujours aussi active sur les réseaux sociaux, Jazmin Grace Grimaldi (29 ans), la fille aînée du souverain née hors mariage, s'est saisie de son compte Instagram jeudi 30 décembre pour revenir en images sur son année 2021. La chanteuse et comédienne américaine en a profité pour glisser dans son montage un très rare cliché d'elle avec ses demi-frères et soeur.

La fameuse photo défile très rapidement, mais elle ne passe pas inaperçue : Jazmin apparaît tout sourire, près de son demi-frère Alexandre Coste-Grimaldi (18 ans, l'autre enfant du prince né hors mariage). Et surprise : le prince Jacques et la princesse Gabriella (7 ans), les jumeaux que le souverain partage avec la princesse Charlene, sont également présents (voir diaporama). Le cliché pourrait bien avoir été pris l'été dernier, lorsque Jazmin était de passage à Monaco, à l'occasion des 18 ans de son frère Alexandre. Si les deux aînés étaient déjà apparus ensemble en photo, c'est bien la première fois qu'une photo des quatre enfants du prince est rendue publique. Toujours dans le montage, une photo inédite montrant Jazmin et son royal papa devant un jet privé monégasque est également visible.

Début décembre déjà, lorsque Jacques et Gabriella ont fêté leurs 7 ans, Jazmin Grace Grimaldi avait laissé voir qu'elle était peut-être plus proche des jumeaux qu'on peut le penser. "Joyeux anniversaire mes magnifiques frère et soeur Jacques et Gabriella. Que chaque année vous apporte plus de joie, la santé, le bonheur et du fun ! J'aurais aimé être là pour fêter ça avec vous deux. Avec amour, votre grand soeur", leur avait-elle adressé sur Instagram. Auprès de Gala en 2018, la fille d'Albert et de l'Américaine Tamara Rotolo avait confié avoir "une relation d'amour avec Jacques, Gabriella et Alexandre" : "J'essaie d'aller à Monaco au moins une ou deux fois par an. La famille est très importante pour moi."