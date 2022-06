Albert de Monaco : Sa fille Jazmin Grace, grâce divine en robe bleue et décolleté XXL

Le Rocher a tremblé à plusieurs reprises au cours des dernières années. Notamment quand des histoires d'enfants illégitimes du prince Albert II sont venues toquer au porte du palais. En 2003, le prince héritier fait la connaissance de sa fille, Jazmin Grace, 11 ans, dont il ignorait jusqu'alors l'existence. A ses côtés, sa maman Tamara, conquête éphémère du prince sur la Côte d'Azur à l'été 1991. Ce qu'il se passe sur la French Riviera n'y reste pas pour le prince Albert. Cette fille, son aînée, il la reconnaît donc officiellement en 2006 et commence à tisser des liens avec elle. Cette nouvelle destinée n'a rien changé pour l'Américaine. Loin de vouloir poser ses valises à Monaco, Jazmin Grace continue de s'épanouir à New York. La comédienne était d'ailleurs l'une des invitées de la cérémonie des Tony Awards ce dimanche 12 juin.

En story Instagram (voir diaporama), la belle blonde s'est immortalisée dans le taxi qui la menait à la cérémonie. En toute discrétion, la comédienne, vue notamment dans la série The Marvelous Mrs Maisel, s'est prise en selfie à l'arrière du bolide, dévoilant au passage le haut de la robe qu'elle avait choisie pour briller en société. Et briller, c'est bel et bien le mot à constater les nombreux sequins cousus en ceinture sur sa tenue ! Le camaïeu de bleus de la robe mettait bien en valeur les yeux noisette de Jazmin Grace, impatiente à l'idée d'assister à la cérémonie dont elle arborait fièrement l'invitation dans la main gauche.

Ni son compagnon Ian Mellencamp ni son papa n'ont accompagné la demoiselle. Il faut dire que le prince Albert II a un peu de temps à rattraper avec la princesse Charlène, dont les relations avec Jazmin Grace sont quelque peu tendues. Coincée en Afrique en raison de graves soucis de santé, la princesse Charlène avait néanmoins tenu à faire un clin d'oeil sur Instagram, pour les fêtes de fin d'année, à son mari et leurs deux enfants Jacques et Gabriella en dévoilant un dessin du quatuor, réuni devant un sapin de Noël. Une douce manière de faire comprendre à tous que, malgré la distance et les rumeurs persistantes, tout allait au mieux pour le clan.

Mais c'était sans compter Jazmin Grace qui, très taquine, a ajouté son grain de sel. L'entente étant cordiale dans le meilleur des cas avec sa belle-mère, la jeune femme avait republié le post de Charlène, ajoutant auprès de la princesse, de son époux et de leurs jumeaux, un médaillon coloré entourant la tête d'Alexandre Grimaldi-Coste, autre enfant illégitime d'Albert, et la sienne. Une petite pique que Charlène a préféré ignorer, du moins sur les réseaux sociaux.