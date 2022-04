Jazmin Grace, fille d'Albert de Monaco : son compagnon malade a échappé au pire...

Le couple, toujours soudé après cinq ans de relation, était réapparu en avril sur un tapis rouge aux Etats-Unis (où ils vivent), très souriant mais sans expliquer son absence. Puisque les choses s'améliorent, on imagine que la jeune femme, qui chante en duo avec son amoureux, devrait donc bientôt revenir sur le devant de la scène ! Décidément, chez les Grimaldi, l'ambiance n'a pas été pas au beau fixe niveau santé ces derniers mois ! Jazmin a en effet également dû suivre les problèmes de son père et de sa belle-mère sur le Rocher. La jeune femme, qui a été reconnue officiellement par Albert de Monaco en 2006, s'entend en effet plutôt bien avec ses petits frère et soeur, les jumeaux Jacques et Gabriella et dû pendre des nouvelles pendant que leur maman était coincée en Afrique du Sud.

Des rumeurs de dépression et de divorce

La princesse Charlène avait en effet été touchée par une infection de la sphère ORL et longuement opérée, ce qui avait retardé de plusieurs mois son retour en Europe. Rentrée en novembre, l'ancienne nageuse avait encore dû être hospitalisée dans une clinique de repos, alimentant les rumeurs de dépression et de divorce. Aujourd'hui, tout semble aller pour le mieux pour elle. La sportive sud-africaine a en effet retrouvé ses enfants et son mari. Pour rappel, si Albert de Monaco et sa fille aînée s'entendent plutôt bien, les relations du prince Albert II sont plus tendues avec son deuxième enfant illégitime, son fils Alexandre, né en 2003. Le jeune homme, qui n'a pas été élevé par son père, s'entendrait très mal avec sa belle-mère, comme l'avait révélé sa mère, Nicole Coste.