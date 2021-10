Albert de Monaco : Sa fille Jazmin plus sexy que jamais, elle ose le bustier plongeant

Jazmin Grace Grimaldi est prête pour Halloween ! La fille du prince Albert de Monaco et de l'Américaine Tamara Rotolo a posté une série de clichés d'elle dans sa tenue d'Halloween. Mais loin de faire peur, le déguisement de la jeune femme de 29 ans la met en valeur, puisqu'il s'agit d'une robe bustier noire très décolletée ! Assise dans un salon à l'ambiance feutrée rappelant les boudoirs, celle qui partage sa vie avec le charmant Ian Mellencamp se prend en photo face au miroir, montrant ainsi les détails de son costume.

Les cheveux relevés en un chignon sophistiqué, la jeune chanteuse et comédienne porte un collier et un masque brodé très délicat arraché au niveau de l'oeil gauche, où elle s'est maquillée une fausse blessure. Un déguisement sexy et gore à la fois pour passer la soirée au Annabel's, un club privé situé à Mayfair, dans la banlieue de Londres. "Lancement précoce du Hallo-week-end avec Loulou", a noté la jolie blonde en légende.

Dans sa story Instagram, l'actrice, qui suit sur les traces de son illustre grand-mère Grace Kelly, a posé avec quelques copines, elles aussi déguisées pour l'occasion. On retrouve un lapin rose et quatre drôles de dames qui, comme Jazmin Grace Grimaldi, ont misé sur un total look noir et féminin.