Albert de Monaco : sa fille Jazmin prend une décision inattendue...

Mais qu'arrive-t-il donc à Jazmin Grace Grimaldi ? Mardi 1er février 2022, la fille aînée du prince Albert de Monaco a commencé le mois en surprenant ses abonnés Instagram : l'Américaine de 29 ans a supprimé toutes ses publications passées et annoncé son retrait du réseau social. Une décision plutôt surprenante quand on sait à quel point elle était active, à partager régulièrement des photos et vidéos de son quotidien de chanteuse et actrice débutante.

"Pause des réseaux sociaux pour février, et peut-être plus longtemps. Paix et amour tout le monde !", Jazmin a-t-elle simplement écrit en Story (voir diaporama). Pour davantage d'explications, il faudra repasser... Dommage pour ses quelque 32 000 abonnés qui jusque-là avaient droit à des selfies tout sourire, des photos de son chiot, quelques extraits de ses projets de tournage et de ses concerts avec son petit-ami musicien Ian Mellencamp... Récemment, son compte Instagram avait attiré l'attention : Jazmin avait "corrigé" la carte de voeux de son père le prince Albert et de son épouse la princesse Charlene pour y ajouter son visage, ainsi que celui de son demi-frère Alexandre Grimaldi Coste (18 ans, l'autre enfant du souverain né hors mariage). Une initiative difficile à interpréter, entre trait d'humour et pique bien sentie...

Sur Instagram toujours, la fille d'Albert et de l'Américaine Tamara Rotolo avait également ravi ses abonnés en dévoilant une toute première photo d'elle avec ses trois demi-frères et soeur. Un cliché probablement pris l'été dernier à Monaco, sur lequel Jazmin et Alexandre prenaient la pose avec le prince Jacques et la princesse Gabriella (7 ans). En décembre, l'aînée du prince Albert avait d'ailleurs laissé voir qu'elle était sûrement plus proche des jumeaux qu'on peut le penser en leur adressant : "Joyeux anniversaire mes magnifiques frère et soeur Jacques et Gabriella. Que chaque année vous apporte plus de joie, la santé, le bonheur et du fun ! J'aurais aimé être là pour fêter ça avec vous deux. Avec amour, votre grand soeur".

Auprès de Gala en 2018, la petite-fille de Grace Kelly avait confié avoir "une relation d'amour avec Jacques, Gabriella et Alexandre" : "J'essaie d'aller à Monaco au moins une ou deux fois par an. La famille est très importante pour moi."