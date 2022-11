Charlène de Monaco : Regards amoureux et look très original, la princesse rayonne

C'est bien simple, tout le monde n'attendait qu'elle ! Alors que se tenaient à New York les Princess Grace Awards, à l'occasion des 40 ans de la mort (le 14 septembre 1982) de l'ancienne actrice Grace Kelly devenue princesse de Monaco, la princesse Charlene a fait une apparition très remarquée à l'événement, solaire dans sa robe en soie fleurie signée Terrence Bray.

Une tenue originale, qu'elle avait associée à un collier très particulier : nommé La Vie en Rose par son créateur Lorenzo Bäumer, il contient une pierre rose en son centre, le "diamant Grace", rendant hommage à sa belle-mère qu'elle n'a malheureusement pas connue. Une manière subtile de la faire participer, quelque peu, à cette soirée organisée en son hommage avec ce superbe bijou, qui sera bientôt vendu aux enchères pour la bonne cause.

L'ancienne sportive, aux cheveux blonds toujours aussi courts, était en tout cas très souriante et accrochée au bras de son époux, le prince Albert. D'ailleurs, lui aussi était sûrement très ému de rendre hommage à sa mère. Il faut dire que le monarque a perdu sa célèbre maman, égérie d'Alfred Hitchcock, à seulement 24 ans dans un accident de voiture près de la principauté, duquel sa soeur cadette Stéphanie a d'ailleurs réchappé de peu.

La belle vie de retour chez les Grimaldi

Le couple s'est en tout cas montré très proche, une attitude qu'ils ont retrouvée depuis le retour sur le Rocher de Charlène. Partie début 2021 pour une mission non loin de sa famille, en Afrique du Sud, la princesse avait dû rester loin de son mari et de ses deux enfants, Jacques et Gabriella (bientôt 8 ans), pendant de longs mois, bloquée par une infection ORL. Elle avait ensuite dû rester hospitalisée dans une clinique de repos en Suisse avant d'enfin retrouver sa famille et ses obligations de princesse monégasque auprès de tout le clan Grimaldi.

Depuis, la vie semble être redevenue très douce dans la famille qui a célébré les fêtes importantes de la principauté ensemble, dont le célèbre Bal de la Rose cet été. Il y a quelques jours, le prince Albert et la princesse Charlène ont accompagné leurs adorables jumeaux fêter Halloween et devraient retrouver les deux enfants dès leur retour de New York.