Charlene de Monaco rock'n'roll, honorée par le prince Albert : rares baisers en public

Charlene de Monaco va mieux, définitivement. La princesse de 44 ans semble avoir mis derrière elle la longue mauvaise passe et les pépins de santé qu'elle connaissait il y a encore quelques mois. Fini la période de convalescence loin des siens, coincée par des opérations nécessaires en Afrique, l'empêchant de reprendre l'avion, ou dans une clinique en Suisse pour reprendre des forces à des centaines ou milliers de kilomètres de ses enfants Gabriella et Jacques, 7 ans et de son mari, le prince Albert.

C'est plus en forme que jamais que la princesse Charlene a fait son grand retour sur le devant de la scène du Rocher, rendant le sourire aux nombreux Monégasques qui s'inquiétaient pour son mariage avec le prince et pour sa santé tout court. C'est officiel, Charlene va mieux et a fait le plein d'énergie nécessaire pour assurer son rôle de princesse et de maman à temps plein. Pas plus tard qu'en septembre dernier, elle accompagnait d'ailleurs Albert de Monaco à Londres pour les funérailles de la reine Elizabeth II et commençait il y a deux jours les célébrations de la fête nationale en venant en aide aux bénévoles de la Croix Rouge pour la remise des cadeaux. Mais ce jeudi 17 novembre, Charlene était au coeur d'un événement très spécial !

Charlene, une médaille pour la star du Rocher

Le prince Albert II avait donné rendez-vous à plusieurs acteurs du monde du sport monégasque dans l'enceinte du stade Louis II pour une remise de médaille très spéciale. Il en a ainsi profité pour rendre hommage à sa magnifique épouse, présente à ses côtés, ainsi qu'à la carrière de nageuse professionnelle qu'elle a connue : "À l'occasion de la remise des médailles de l'Education physique et des sports ce jour au Stade Louis II, S.A.S. le Prince a remis à Son épouse S.A.S. la Princesse Charlène la médaille en Vermeil puis les médailles aux 58 récipiendaires présents. Cette distinction rend hommage à Sa carrière sportive et à Son engagement dans la vie sportive de la Principauté", peut-on lire en légende des clichés publiés sur les réseaux sociaux.