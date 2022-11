Charlene de Monaco : Chic et radieuse sans ses jumeaux mais devant Albert, au bras d'une autre

Halloween à peine passé, Noël a déjà débarqué sur le Rocher ! Ce mercredi 16 novembre, Albert et Charlene de Monaco ont en effet reçu la Croix-Rouge au palais princier pour un événement caritatif important, la distribution des cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Complice, le couple avait cependant laissé ses jumeaux loin de tout cela... peut-être parce qu'à seulement 7 ans, tous les deux croient encore au Père Noël !

Sûrement à l'école ou gardés par des nourrices, Jacques et Gabriella ont en tout cas loupé un rare événement de la vie monégasque cette année : de plus en plus impliqués aux côtés de leurs parents, les enfants (qui fêteront leur huitième anniversaire en décembre) sont apparus dans la plupart des grands rassemblements de la principauté cette année.

Récemment, comme tous les enfants de leur âge, ils s'étaient notamment déguisés pour la recherche des bonbons d'Halloween. Adorables, ils avaient été déguisés par leur maman qui adore prendre en photo son "Jacqui" et sa "Bella" dans toutes sortes de tenues. Evidemment, tous les deux avaient été photographiés sous toutes les coutures pour la rentrée des classes et avaient attendri les internautes avec leurs cartables colorés.

Egalement présents au Grand Prix de Monaco, même s'ils semblent timides, tous les deux ne sont cependant pas les derniers pour faire des bêtises, notamment la petite Gabriella qui adore couper les cheveux de son frère suivant des modèles adorables... mais peu réglementaires ! Leur mère avait d'ailleurs commenté leur nouvelle coupe "maison" avec humour sur Instagram.

Lookée pour Noël... avec une invitée surprise !

Une maman gaga, donc, qui avait cependant l'air d'apprécier de se retrouver pour une fois en duo avec son mari Albert II, souriant comme d'habitude. Vêtue d'une robe verte longue signée Akris, la quadragénaire avait choisi de longues bottes noires Jimmy Choo en cuir et était absolument rayonnante, souriante comme rarement.

Visiblement heureuse de cette bonne action, la princesse de Monaco a ensuite posé au milieu des bénévoles de la Croix-Rouge, seule, puis avec son mari. Et le couple a même accueilli une invitée surprise : Camille Gottlieb, la fille cadette de Stéphanie de Monaco est en effet venue participer à l'événement. Vêtue d'un tailleur gris et noir, la jeune fille n'a pas quitté le bras de son oncle et a posé fièrement avec lui. Prouvant ainsi que la prochaine génération est en train de s'imposer à Monaco !