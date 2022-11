Camille Gottlieb, Pauline Ducruet et Alexandra de Hanovre : Des looks très différents mais ravissants, elles font le show !

Comme chaque année, la Fête nationale monégasque a réuni toute la famille du Rocher. Dans la cour du palais lors de ces festivités, qui se déroulent ce samedi 19 novembre, ils se sont tous retrouvés pour le plaisir du peuple monégasque. Cette année est notamment marquée par le grand retour de Charlene de Monaco, absente l'an dernier en raison de ses soucis de santé. Aux côtés du prince Albert, et de ses enfants le prince Jacques, parfait en uniforme de policier, et de Gabriella, timide en rouge, elle a rayonné. Son ensemble noir et blanc très élégant n'est pas passé inaperçu, à l'instar de son immense chapeau.

Ce fut aussi l'occasion de retrouver un autre clan qui fait le succès du Rocher : les Casiraghi. Au balcon, le fils aîné de Charlotte Casiraghi, Raphaël Elmaleh – fruit de ses amours passés avec Gad Elmaleh – a amusé ses cousins, notamment Sacha Casiraghi, fils aîné d'Andrea Casiraghi et Tatiana Santo Domingo. Apparemment, le petit brun aux yeux bleus de 8 ans a hérité de l'humour de son célèbre papa. Si les enfants ont fait le show et ont régalé les badauds, venus les admirer au balcon du palais princier, les autres membres de la famille n'étaient pas en reste, ce jour si précieux.

Camille Gottlieb, Pauline Ducruet et Alexandra de Hanovre... des looks parfaitement maîtrisés

Ainsi, les enfants de Stéphanie de Monaco étaient aussi de la partie. Camille Gottlieb, la plus jeune des trois enfants de la princesse, était tout simplement radieuse. Dans un tailleur blanc et noir, un petit chapeau et un voile légèrement sur le visage, la jeune femme de 24 ans était superbe. Celle qui ressemble de plus en plus à sa superbe maman a une véritable allure qui a le don de capter l'attention. Pour l'occasion, elle était bien entourée puisque ses frère et soeur dont elle est si proche étaient eux aussi présents.

Pauline Ducruet, superbe dans un costume marron aux larges épaules, et cheveux attachés, affichait un air très sérieux. On a également pu noter la présence de Louis Ducruet et son épouse Marie Chevallier, qui rencontre un véritable succès auprès de ses deux belles-soeurs. La famille princière de Monaco était au grand complet dans la cour du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco. À 23 ans,Alexandra de Hanovre avait marqué les esprits au dernier Bal de la Rose ! Cette fois-ci, la jeune fille de Caroline de Monaco était très élégante et sobre dans un long manteau noir et avec un serre-tête assorti, lui offrant un look très preppy. Ses deux demi-frères, Pierre et Andréa Casiraghi, étaient eux aussi présents avec leurs femmes, Beatrice Borromeo et Tatiana Santo Domingo, tout comme sa demi-soeur, Charlotte Casiraghi, qui avait emmené son mari Dimitri Rassam avec elle, ainsi que ses deux fils, Raphaël et le petit Balthazar. Une grande première !