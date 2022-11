Charlotte Casiraghi : Son fils Raphaël Elmaleh dissipé au balcon du palais avec son cousin, il sait de qui tenir !

Comme chaque année, la fête nationale monégasque représente l'occasion de retrouver tous les membres de la famille royale. À commencer par bien sûr Charlene et Albert de Monaco, ainsi que leurs enfants le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella. À 7 ans, les enfants ont fait forte impression au balcon du palais princier. Pour sa première en uniforme de policier, le jeune prince s'est même laissé aller à un salut militaire, bien maîtrisé. Sa soeur pourtant d'habitude si audacieuse, a cette fois-ci était très sage voire même timide à ses côtés, vêtue de rouge.

Pour son grand retour, elle qui était absente l'an dernier pour raisons de santé, Charlene de Monaco a captivé tous les regards. Dans un superbe look noir et blanc, coiffée d'un élégant et immense chapeau, la Sud-africaine a retenu l'attention du peuple monégasque. Si elle a eu l'air sérieux à son arrivée à la cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco, elle a laissé entrevoir un sourire discret à sa sortie, toujours accompagnée avec de son époux le prince Albert II. Si les badauds présents ont eu le droit à la présence de Jacques et Gabriella de Monaco, ils n'étaient pas les seuls enfants à jouer les stars au balcon.

Raphaël Elmaleh très dissipé avec son célèbre cousin

En effet, la descendance de la famille monégasque était dignement représentée puisqu'on comptait aussi la présence d'India Casiraghi, 7 ans, Sacha Casiraghi, 9 ans, et le petit dernier Maximilian Casiraghi, 4 ans – tous les trois fruits des amours d'Andrea Casiraghi et Tatiana Santo Domingo –, mais aussi de Raphaël Elmaleh – fils de Charlotte Casiraghi et de Gad Elmaleh aujourd'hui âgé de 8 ans. Raphaël Elmaleh, le fils de l'humoriste et de la fille de la princesse Caroline de Monaco, sait de qui tenir et semble déjà avoir un sacré sens de l'humour. Il était plutôt dissipé et confiant. À 8 ans, le jeune garçon aux cheveux bien bruns et aux yeux bleus qui ne sont pas sans rappeler ceux de son papa semblait bien s'amuser avec son cousin Sacha Casiraghi. Les deux cousins ont partagé quelques fous rires cachés durant leur présentation au balcon. Le clan Casiraghi/Rassam n'a pas fini de faire parler avec une telle relève !