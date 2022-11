Jacques de Monaco : À bientôt 8 ans, il a un rôle important et méconnu... en France

C'est un constat. Certaines personnes naissent sous une bonne étoile. Pour certains, elle est même encore meilleure que celle des autres ! C'est un peu le cas de Jacques et Gabriella, les jumeaux issus du mariage de Charlène et Albert de Monaco. On peut même dire qu'ils sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, voire plus. Car s'ils sont prince et princesse, le petit Jacques a aussi hérité d'un autre titre que ses copains d'école ne connaîtront jamais : celui de marquis.

À sa naissance, Jacques de Monaco a hérité du titre de marquis des Baux-de-Provence, commune située dans le département des Bouches-du-Rhône. La raison ? Le statut fut accordé à Hercule, fils du prince Honoré II de Monaco, par le roi Louis XIII à l'époque, en 1641 comme l'annonce le site Hello Monaco. Une manière pour la France de remercier la principauté pour son action et son aide lors de la guerre des Trente Ans, étalée de 1918 à 1948. Le prince Jacques en a donc hérité par la suite, quand son père a pris la tête de la principauté, ce qui fait de lui une sorte de chef du village avant de devenir officiellement Souverain à Monaco d'ici quelques années.

Jacques a certes hérité de titres prestigieux en venant au monde mais sa soeur Gabriella n'est pas en reste. C'est une contrée plus lointaine sur laquelle la petite fille règne aussi. Gabriella n'est autre que la comtesse de Carladès, pays traditionnel du Cantal dans le Massif central. Propriétaire du "Rocher de Carlat", château, Albert II de Monaco a donc attribué le titre de comtesse de Carladès à sa fille. Un poste qu'occupait sa maman Charlène jusqu'à sa naissance. L'ancienne nageuse compte elle aussi plusieurs titres à son actif, en plus de celui de princesse du Rocher. Comtesse de Longjumeau et de Clèdes, elle est également Dame de Matignon, Baronne de Massy, Marquise de Guiscard ou encore Duchesse de Mayenne. Une vraie vie de château.