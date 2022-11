Diaporama : Jacques de Monaco : À bientôt 8 ans, il a un rôle important et méconnu... en France

1 / 18 Jacques de Monaco : À bientôt 8 ans, il a un rôle important et méconnu... en France

2 / 18 Le prince héréditaire Jacques de Monaco lors de la 29ème édition du World Stars Football Match au Stade Louis II à Monaco. L'A.S Star Team For The Children composée d'importantes personnalités du monde du sport, dont le prince de Monaco en était le capitaine, rencontre les pilotes de F1 de la All Stars Formula 1 Drivers pour le traditionnel match de football organisé en ouverture du Grand Prix de Monaco. Les bénéfices récoltés à cette occasion sont reversés en intégralité à une oeuvre consacrée à l'aide aux enfants en difficultés dans le monde. Cette année, on célébre aussi les 30 ans d'activité de l'association Star Team for the children, en présence du Prince Albert II, président d'honneur et fondateur de l'association aux côtés de Mauro Serra. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, © Bruno Bebert/Bestimage

3 / 18 La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique "U Cavagnetu" des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage © BestImage, © Claudia Albuquerque/Bestimage

4 / 18 Le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella - Le Prince Albert II de Monaco et ses enfants, le prince Jacques et la princesse Gabriella de Monaco donnent le départ du Riviera Water Bike Challenge au Yacht Club de Monaco. Le Riviera Water Bike Challenge est de retour en 2022 ! Cet événement sportif organisé par la Fondation Princesse Charlène de Monaco s'est déroulé le 5 juin, au départ du Yacht Club de Monaco. Les participants, aux côtés de célébrités sportives ont formé des équipes de 5 pour une course de water bike en relais dans le port de Monaco, afin de lever des fonds pour la prévention de la noyade. Ces fonds financeront le projet "Swim for Safety" au Sri Lanka, pour enseigner la natation et la sécurité aquatique aux enfants défavorisés. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, © Claudia Albuquerque/Bestimage

5 / 18 Le prince Albert de Monaco, et le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, au podium du Grand Prix de Monaco 2022 de F1, à Monaco, le 2ç mai 2022. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, © Bruno Bebert/Bestimage

6 / 18 Le Prince Albert II de Monaco et ses enfants, le prince Jacques et la princesse Gabriella de Monaco - Cap Optimist en association avec la fondation princesse Charlène départ du port de Monaco pour une traversée jusqu'à Athènes en relais les Waterwoman pour un defi mondial caritatif inédit au profit des enfants vulnérables qui combattent le cancer Stéphanie Barneix, Emmanuelle Bescheron, Margot Calvet, Alexandra Lux, Marie Goyeneche, et Itziar Abascal. © Jean-Charles Vinaj/Pool Monaco/Bestimage © BestImage, © Jean-Charles Vinaj/Pool Monaco/Bestimage

7 / 18 Le Prince Albert II de Monaco et ses enfants, le prince Jacques et la princesse Gabriella de Monaco - Cap Optimist en association avec la fondation princesse Charlène départ du port de Monaco pour une traversée jusqu'à Athènes en relais les Waterwoman pour un defi mondial caritatif inédit au profit des enfants vulnérables qui combattent le cancer Stéphanie Barneix, Emmanuelle Bescheron, Margot Calvet, Alexandra Lux, Marie Goyeneche, et Itziar Abascal. © Jean-Charles Vinaj/Pool Monaco/Bestimage © BestImage, © Jean-Charles Vinaj/Pool Monaco/Bestimage

8 / 18 La Princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, le maire de Monaco Georges Marsan, Mélanie De Massy - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique "U Cavagnetu" des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage © BestImage, © Claudia Albuquerque/Bestimage

9 / 18 Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique "U Cavagnetu" des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage © BestImage, © Claudia Albuquerque/Bestimage

10 / 18 La princesse Charlene de Monaco, la princesse Gabriella de Monaco (robe Dolce & Gabbana, sandales Jacadi), comtesse de Carladès, le prince Albert de Monaco et le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux lors du Grand Prix de Monaco 2022 de F1, à Monaco, le 29 mai 2022. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, © Claudia Albuquerque/Bestimage

11 / 18 Le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique "U Cavagnetu" des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage © BestImage, © Claudia Albuquerque/Bestimage

12 / 18 Le prince Haakon de Norvège, le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlene, le prince Jacques et la princesse Gabriella - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l'exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022. Cette exposition, proposée par le Fram Museum en coopération avec le Comité Albert Ier, avec la contribution des Archives du Palais princier, de l'Institut audiovisuel de Monaco et du Musée océanographique de Monaco, retrace les campagnes scientifiques du Prince Albert Ier au Spitzberg, île principale du Svalbard, en 1898, 1899, 1906 et 1907. Plus tôt dans la journée, le Prince Albert II et la Princesse Charlène étaient les invités du Roi Harald V et de la Reine Sonja de Norvège pour un déjeuner dans leur résidence privée Bygdø Kongsgaard Le jeudi 23 juin, à Longyearbyen capitale du Spitzberg, S.A.S. le Prince Albert II dévoilera un buste en bronze du Prince Albert Ier offert à l'Institut polaire Norvégien de Longyearbyen en mémoire de ses nombreuses expéditions arctiques et de ses liens avec les explorateurs norvégiens Ce voyage commémoratif se poursuivra par une croisière privée à bord du commandant Charcot qui naviguera de Longyearbyen à Longyearbyen jusqu'au 80e degré nord en suivant l'itinéraire emprunté par le Prince Albert Ier lors de ses campagnes. © BestImage

13 / 18 Le prince Jacques de Monaco - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l'exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022. Cette exposition, proposée par le Fram Museum en coopération avec le Comité Albert Ier, avec la contribution des Archives du Palais princier, de l'Institut audiovisuel de Monaco et du Musée océanographique de Monaco, retrace les campagnes scientifiques du Prince Albert Ier au Spitzberg, île principale du Svalbard, en 1898, 1899, 1906 et 1907. Plus tôt dans la journée, le Prince Albert II et la Princesse Charlène étaient les invités du Roi Harald V et de la Reine Sonja de Norvège pour un déjeuner dans leur résidence privée Bygdø Kongsgaard Le jeudi 23 juin, à Longyearbyen capitale du Spitzberg, S.A.S. le Prince Albert II dévoilera un buste en bronze du Prince Albert Ier offert à l'Institut polaire Norvégien de Longyearbyen en mémoire de ses nombreuses expéditions arctiques et de ses liens avec les explorateurs norvégiens Ce voyage commémoratif se poursuivra par une croisière privée à bord du commandant Charcot qui naviguera de Longyearbyen à Longyearbyen jusqu'au 80e degré nord en suivant l'itinéraire emprunté par le Prince Albert Ier lors de ses campagnes. © BestImage

14 / 18 India Casiraghi, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès (robe Dolce & Gabbana, sandales Jacadi), et Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux - La famille royale de Monaco au podium du Grand Prix F1 de Monaco lors de la remise du trophée à S.Perez, vainqueur de la course. Le 29 mai 2022. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, © Claudia Albuquerque / Bestimage

15 / 18 Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, la princesse Gabriella de Monaco (robe Dolce & Gabbana, sandales Jacadi), comtesse de Carladès lors du Grand Prix de Monaco 2022 de F1, à Monaco, le 29 mai 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage © BestImage, © Claudia Albuquerque/Bestimage

16 / 18 Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique "U Cavagnetu" des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage © BestImage, © Claudia Albuquerque/Bestimage

17 / 18 Le prince héréditaire Jacques de Monaco lors de la 29ème édition du World Stars Football Match au Stade Louis II à Monaco, le 24 mai 2022. L'A.S Star Team For The Children composée d'importantes personnalités du monde du sport, dont le prince de Monaco en était le capitaine, rencontre les pilotes de F1 de la All Stars Formula 1 Drivers pour le traditionnel match de football organisé en ouverture du Grand Prix de Monaco. Les bénéfices récoltés à cette occasion sont reversés en intégralité à une oeuvre consacrée à l'aide aux enfants en difficultés dans le monde. Cette année, on célébre aussi les 30 ans d'activité de l'association Star Team for the children, en présence du Prince Albert II, président d'honneur et fondateur de l'association aux côtés de Mauro Serra. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, © Bruno Bebert/Bestimage