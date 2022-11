Jacques en uniforme de policier avec un képi et Gabriella timide en rouge : moment précieux avec Charlene de Monaco

Comme chaque 19 novembre, la famille princière de Monaco célèbre la Fête Nationale monégasque, véritable événement sur le Rocher. Journée de fête, les habitants de la principauté ont la chance de pouvoir assister à un majestueux défilé, une passe d'armes, un feu d'artifice mais aussi une cérémonie de remise de médailles. Clou du spectacle, les enfants de la princesse Charlene de Monaco et d'Albert qui font le show lorsqu'ils posent au balcon avec leurs parents.

Absente l'année précédente pour raisons de santé, l'ex-nageuse de 44 ans avait malheureusement dû manquer cet événement suite à une grave infection ORL qui l'avait forcée à poursuivre sa convalescence en dehors de la principauté, dans un lieu tenu secret. Charlene de Monaco avait eu malgré tout eu droit à un thème cher à son coeur : ses 10 ans de mariage avec le prince Albert. "La Force publique s'est mobilisée pour que des tableaux évoquent l'Afrique du Sud. Je ne peux pas tout vous dévoiler, car il y a des surprises pour moi aussi", avait confié le prince auprès des journalistes de Monaco Matin.

Cette année, la princesse a eu le plaisir de fêter cette grande cérémonie avec ses jumeaux Jacques et Gabriella (7 ans) mais aussi avec son valeureux prince Albert. Petits mais déjà habillés comme des grands, le fils et la fille de la princesse sont apparus avec leurs plus beaux apparats sur un cliché posté sur Instagram. Contrairement en 2019 et en 2021 où il était habillé en carabinier le jeune marquis des Baux réalise un salut militaire parfait, dans son uniforme de policier, sur cette photographie tandis que sa soeur porte un chapeau noir très chic ainsi qu'un long manteau en velours rouge à gros boutons.