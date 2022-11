Diaporama : Jacques en uniforme de carabinier, avec un képi et Gabriella timide en rouge : moment précieux avec Charlene de Monaco

1 / 48 Jacques en uniforme de policier avec un képi et Gabriella timide en rouge : Moment précieux avec Charlene de Monaco

2 / 48 La princesse Charlene de Monaco et ses enfants le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella - La famille princière au balcon du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage

3 / 48 La princesse Charlene de Monaco et ses enfants le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella - La famille princière au balcon du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage

4 / 48 La princesse Charlene de Monaco et ses enfants le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella - La famille princière au balcon du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage

5 / 48 La princesse Charlene de Monaco - Arrivées à La cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco pour la messe lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage

6 / 48 Mgr Dominique-Marie David archevêque de Monaco, le prince Albert II de Monaco - Arrivées à La cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco pour la messe lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage

7 / 48 la princesse Caroline de Hanovre, la princesse Stéphanie, la princesse Charlene et le prince Albert II de Monaco - Sorties de la cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco pour la messe lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage

8 / 48 La princesse Charlene de Monaco - Sorties de la cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco pour la messe lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage

9 / 48 Mgr Dominique-Marie David archevêque de Monaco - Arrivées à La cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco pour la messe lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage

10 / 48 Illustration - Arrivées à La cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco pour la messe lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage

11 / 48 La princesse Charlene de Monaco - Arrivées à La cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco pour la messe lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage

12 / 48 La princesse Charlene de Monaco - Arrivées à La cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco pour la messe lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage

13 / 48 La princesse Charlene de Monaco - Arrivées à La cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco pour la messe lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage

14 / 48 Mgr Dominique-Marie David archevêque de Monaco, la princesse Stéphanie - Arrivées à La cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco pour la messe lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage

15 / 48 Mgr Dominique-Marie David archevêque de Monaco - Arrivées à La cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco pour la messe lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage

16 / 48 Mgr Dominique-Marie David archevêque de Monaco, le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlene, la princesse Caroline de Hanovre, la princesse Stéphanie - Arrivées à La cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco pour la messe lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage

17 / 48 Mgr Dominique-Marie David archevêque de Monaco - Arrivées à La cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco pour la messe lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage

18 / 48 Illustration - Arrivées à La cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco pour la messe lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage

19 / 48 Illustration - Arrivées à La cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco pour la messe lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage

20 / 48 Mgr Dominique-Marie David archevêque de Monaco - Arrivées à La cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco pour la messe lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage

21 / 48 Mgr Dominique-Marie David archevêque de Monaco - Arrivées à La cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco pour la messe lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage

22 / 48 Le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlene - Sorties de la cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco pour la messe lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage Princely family leaving the mass at the Cathedral of Monaco during the Monaco National Day on November 19, 2022 in Monte-Carlo, Monac © BestImage

23 / 48 No Tabloids - Le prince Albert II, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière au balcon du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage No Tabloid - Palace balcony during the Monaco National Day on November 19, 2022 in Monte-Carlo, Monaco. © BestImage

24 / 48 No Tabloids - Le prince Albert II, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière au balcon du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage No Tabloid - Palace balcony during the Monaco National Day on November 19, 2022 in Monte-Carlo, Monaco. © BestImage

25 / 48 No Tabloids - Le prince Albert II, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière au balcon du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage No Tabloid - Palace balcony during the Monaco National Day on November 19, 2022 in Monte-Carlo, Monaco. © BestImage

26 / 48 No Tabloids - Le prince Albert II, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière au balcon du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage No Tabloid - Palace balcony during the Monaco National Day on November 19, 2022 in Monte-Carlo, Monaco. © BestImage

27 / 48 No Tabloids - Le prince Albert II, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière au balcon du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage No Tabloid - Palace balcony during the Monaco National Day on November 19, 2022 in Monte-Carlo, Monaco. © BestImage

28 / 48 No Tabloids - Le prince Albert II, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière au balcon du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage No Tabloid - Palace balcony during the Monaco National Day on November 19, 2022 in Monte-Carlo, Monaco. © BestImage

29 / 48 No Tabloids - Le prince Albert II, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière au balcon du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage No Tabloid - Palace balcony during the Monaco National Day on November 19, 2022 in Monte-Carlo, Monaco. © BestImage

30 / 48 No Tabloids - Le prince Albert II, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière au balcon du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage No Tabloid - Palace balcony during the Monaco National Day on November 19, 2022 in Monte-Carlo, Monaco. © BestImage

31 / 48 No Tabloids - Le prince Albert II, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière au balcon du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage No Tabloid - Palace balcony during the Monaco National Day on November 19, 2022 in Monte-Carlo, Monaco. © BestImage

32 / 48 No Tabloids - Le prince Albert II, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière au balcon du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage No Tabloid - Palace balcony during the Monaco National Day on November 19, 2022 in Monte-Carlo, Monaco. © BestImage

33 / 48 No Tabloids - Le prince Albert II, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière au balcon du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage No Tabloid - Palace balcony during the Monaco National Day on November 19, 2022 in Monte-Carlo, Monaco. © BestImage

34 / 48 No Tabloids - Le prince Albert II, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière au balcon du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage No Tabloid - Palace balcony during the Monaco National Day on November 19, 2022 in Monte-Carlo, Monaco. © BestImage

35 / 48 No Tabloids - Le prince Albert II, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière au balcon du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage No Tabloid - Palace balcony during the Monaco National Day on November 19, 2022 in Monte-Carlo, Monaco. © BestImage

36 / 48 No Tabloids - Le prince Albert II, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière au balcon du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage No Tabloid - Palace balcony during the Monaco National Day on November 19, 2022 in Monte-Carlo, Monaco. © BestImage

37 / 48 No Tabloids - Le prince Albert II, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière au balcon du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage No Tabloid - Palace balcony during the Monaco National Day on November 19, 2022 in Monte-Carlo, Monaco. © BestImage

38 / 48 No Tabloids - Le prince Albert II, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière au balcon du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage No Tabloid - Palace balcony during the Monaco National Day on November 19, 2022 in Monte-Carlo, Monaco. © BestImage

39 / 48 No Tabloids - Le prince Albert II, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière au balcon du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage No Tabloid - Palace balcony during the Monaco National Day on November 19, 2022 in Monte-Carlo, Monaco. © BestImage

40 / 48 No Tabloids - Le prince Albert II, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière au balcon du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage No Tabloid - Palace balcony during the Monaco National Day on November 19, 2022 in Monte-Carlo, Monaco. © BestImage

41 / 48 No Tabloids - Le prince Albert II, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière au balcon du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage No Tabloid - Palace balcony during the Monaco National Day on November 19, 2022 in Monte-Carlo, Monaco. © BestImage

42 / 48 No Tabloids - Le prince Albert II, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière au balcon du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage No Tabloid - Palace balcony during the Monaco National Day on November 19, 2022 in Monte-Carlo, Monaco. © BestImage

43 / 48 Le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, la princesse Charlène de Monaco - La famille princière au balcon du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage

44 / 48 No Tabloids - Le prince Albert II, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière au balcon du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage No Tabloid - Palace balcony during the Monaco National Day on November 19, 2022 in Monte-Carlo, Monaco. © BestImage

45 / 48 No Tabloids - Le prince Albert II, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière au balcon du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage No Tabloid - Palace balcony during the Monaco National Day on November 19, 2022 in Monte-Carlo, Monaco. © BestImage

46 / 48 Le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, la princesse Charlène de Monaco - La famille princière au balcon du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage

47 / 48 No Tabloids - Le prince Albert II de Monaco, Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, La princesse Charlène de Monaco - La famille princière au balcon du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage No Tabloid - Palace balcony during the Monaco National Day on November 19, 2022 in Monte-Carlo, Monaco. © BestImage