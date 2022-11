Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam : Première sortie officielle avec l'adorable Balthazar, son portrait craché !

Invitée de prestige lors de la Fête nationale monégasque, la famille princière de Monaco s'est réunie dans la cour du palais le 19 novembre 2022. Parmi eux, Charlotte Casiraghi était présente avec son époux Dimitri Rassam - qu'elle a épousé en 2019 - mais aussi avec ses deux garçons Raphaël Elmaleh (né en 2013) et Balthazar Rassam (né en 2018). Fruit de ses amours avec le comédien et humoriste Gad Elmaleh, l'adorable Raphaël portait un élégant costume bleu marine avec une cravate texturée assortie. Le petit garçon a hérité des beaux yeux bleus de son papa et sa maman (qui se sont séparés depuis octobre 2015).

Au cours d'une interview à Paris Match en 2021, Gad Elmaleh avait fait de tendres confidences sur son ex qu'il avait rencontrée grâce à une amie commune, Virginie Coupérie : "Charlotte était là, je suis tombé amoureux". Plaisantant sur cette soirée, mix de "glamour et paillettes" et "semoule et boulettes", l'acteur avait confié à propos de leur fils qu'il était un parfait mélange de ses parents : "Il monte à cheval comme sa mère et fait le show comme son père. C'est un mélange 'monakech'".

Ce même jour d'ailleurs, le jeune Raphaël n'a pas manquer de se faire remarquer durant leur présentation au balcon. Turbulent et dissipé, il a échangé de nombreux fous rires avec son cousin Sacha Casiraghi. Au cours de l'événement, le garçonnet n'a pu s'empêcher de s'asseoir pendant la cérémonie, qui semble avoir été bien trop longue à son goût (voir diaporama).

Première sortie officielle pour Balthazar

En ce jour important pour la famille monégasque, la jolie Charlotte est également apparue avec son petit dernier, né de ses amours avec son mari Dimitri Rassam. Craquant petit brun aux yeux bleus, il semble ressembler comme deux gouttes d'eau à sa maman. C'est le premier événement officiel auquel assiste le jeune garçon.

En septembre dernier, il était de sortie avec sa maman mais pour une occasion moins conventionnelle (mais aussi importante) : l'exposition canine de Monaco. On avait pu apercevoir le petit garçon découvrir et s'attendrir devant de nombreux chiens de race.