Charlene de Monaco plongée dans l'ambiance de Noël, Gabriella et Jacques en fête avec elle

Les costumes sont adorables

Cette nouvelle apparition de Gabriella et Jacques intervient deux semaines après leur participation très remarquée à la fête nationale monégasque et leur apparition déguisés pour Halloween. Ce jour-là, la princesse et le prince monégasque s'étaient déguisés en petits êtres diaboliques : dans une tenue de citrouille avec une robe orange et une perruque de la même couleur pour la première, et dans un costume de vampire pour le second. De nouvelles apparences que les deux enfants semblaient bien ravis d'adopter. "Joyeux Halloween", avait commenté leur mère sur son compte Instagram en partageant un cliché de l'accoutrement à la fois génial et terrifiant de ses deux bambins.