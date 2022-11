Isabelle Huppert et Naomi Campbell réunies pour lancer Noël, un duo complice

Après Halloween, qui a beaucoup amusé les stars comme Beyoncé, place à Noël ! Alors oui, il faudra attendre quelques semaines avant d'ouvrir les cadeaux sous le sapin... Mais la direction du célèbre et grand magasin Printemps Haussmann, situé dans le 8e arrondissement de Paris, a décidé qu'il n'était pas trop tôt pour se mettre aux décorations et ainsi relancer doucement mais sûrement la magie des fêtes de Noël. Par conséquent, l'actrice Isabelle Huppert et le top model Naomi Campbel ont été toutes les deux invitées à venir inaugurer les fameuses vitrines de Noël de l'établissement.

Les deux stars se sont donc données rendez-vous ce mercredi 9 novembre en fin d'après-midi pour couper le ruban et donc lancer les festivités. Accompagnées de Jean-Marc Bellaiche, CEO du Printemps et de Pascale Lepoivre, CEO de LOEWE (maison espagnole de prêt-à-porter de luxe), les deux célébrités, amies de la Maison LOEWE, ont semblé s'apprécier puisqu'elles ont notamment été photographiées en train d'échanger quelques regards complices devant le magasin.

Un incident indépendant de leur volonté

Ce sont les mannequins Cindy Crawford etKaia Gerber qui étaient à l'origine conviés pour cet événement. Mais elles ont été retenues aux Etats-Unis "suite à un incident indépendant de leur volonté", pouvait-on lire dans un communiqué relayé par le magasin. Mais l'événement a finalement été maintenu puisqu'on leur a rapidement trouvé des remplaçantes, et pas des moindres !

À noter que pour cette année 2022, le Printemps a décidé de mettre le cirque à l'honneur dans ses décorations de Noël. Petits et grands seront donc amenés, durant les prochaines semaines, à s'émerveiller devant des ballets de trapézistes et de clowns en attendant le 25 décembre. Précisons également qu'environ trois semaines ont été nécessaires afin de mettre en place ces vitrines de Noël. Mais elles sont désormais installées, ce qui signifie que la course aux cadeaux est d'ores et déjà lancée sur le boulevard Haussmann !